Льготная растаможка "евроблях" с 15 июня: инструкция и новые правила

По словам активистов общественной организации "АвтоЕвроСила", они провели круглый стол с таможенниками и выяснили, что теперь автомобили можно оформлять в том числе без брокера.

Кто не имеет права воспользоваться льготами?

Владельцы "евроблях", которые получили судебные решения или протоколы таможни за нарушение таможенного режима.

Владельцы легковых коммерческих авто, если их "железный конь" не соответствует экологическим нормам. Должно быть не ниже Евро 5. Данный стандарт обязателен для всех новых легковых автомобилей, продаваемых в ЕС с 1 сентября 2009 года.

Подводные камни

Хотя владелец авто может теперь сам подать декларацию на растаможку авто без услуг брокера – это опасно тем, что в ней содержится 54 кода, в которых может разобраться специалист.

Если в декларации сделать ошибка, то в таможне заявление не примут. Кроме того, если ошибка будет существенной, то владельцу авто грозит ответственность, вплоть до уголовной. Поэтому эксперты советуют пользоваться услугами брокеров.

Можно ли растаможить авто с помощью приложения "Дія"?

В правительстве украинцам обещали, что растаможить авто на еврономерах можно будет с помощью мобильного приложения "Дія", но пока этого сделать нельзя.

Проблемы с авто на польской регистрации

Официальной информации о возможности снятия с учета в Польше без наличия авто в этой стране в таможне пока нет. Для снятия с учета польских авто необходимо выезжать в Польшу.

Стоит отметить, что с авто на литовских номерах таких проблем нет.

Как растаможить "евробляху"?

Сперва нужно рассчитать сумму растаможки авто. Для этого можно воспользоваться специальным калькулятором.

Снятие авто с учета

Чтобы снять авто с учета, необходимо найти владельца машины. Эта информация должна быть указана в техпаспорте, где также есть его адрес.

Владельцу авто нужно сообщить, что вы хотите снять авто с учета и вам необходимы следующие документы:

Документ, подтверждающий, что авто снято с учета.

Договор купли-продажи (купчая) - документ, подтверждающий право собственности на авто, и он обязателен при растаможке авто.

Прохождение сертификации

Чтобы получить соответствующую справку, необходимо выполнить несколько условий:

На авто не должно быть повреждений. Стекла и фары должны быть целыми. Кроме того, все лампочки должны быть в рабочем состоянии.

Лобовое стекло и двое передних боковых стекол должны быть без тонировки.

В транспортном средстве должны быть все ремни безопасности, которые предусмотрены конструкцией автомобиля.

Авто должно соответствовать стандарту Евро 2 и необходимо наличие катализатора и OBD разъем.

Договор с брокером

Если вы собираетесь заключить договор с брокером, то для этого нужно: