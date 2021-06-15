Льготная растаможка "евроблях" с 15 июня: инструкция и новые правила

Согласно законам 1403-IX и 402-IX, с сегодняшнего дня, 15 июня, в Украине начинается льготное растаможивание авто на иностранной регистрации. Таможня пока не издала временный порядок растаможки, но готова начинать оформление.
Подробности читайте в материале Styler ниже.
По словам активистов общественной организации "АвтоЕвроСила", они провели круглый стол с таможенниками и выяснили, что теперь автомобили можно оформлять в том числе без брокера.
Хотя владелец авто может теперь сам подать декларацию на растаможку авто без услуг брокера – это опасно тем, что в ней содержится 54 кода, в которых может разобраться специалист.
Если в декларации сделать ошибка, то в таможне заявление не примут. Кроме того, если ошибка будет существенной, то владельцу авто грозит ответственность, вплоть до уголовной. Поэтому эксперты советуют пользоваться услугами брокеров.
В правительстве украинцам обещали, что растаможить авто на еврономерах можно будет с помощью мобильного приложения "Дія", но пока этого сделать нельзя.
Официальной информации о возможности снятия с учета в Польше без наличия авто в этой стране в таможне пока нет. Для снятия с учета польских авто необходимо выезжать в Польшу.
Стоит отметить, что с авто на литовских номерах таких проблем нет.
Сперва нужно рассчитать сумму растаможки авто. Для этого можно воспользоваться специальным калькулятором.
Снятие авто с учета
Чтобы снять авто с учета, необходимо найти владельца машины. Эта информация должна быть указана в техпаспорте, где также есть его адрес.
Владельцу авто нужно сообщить, что вы хотите снять авто с учета и вам необходимы следующие документы:
Прохождение сертификации
Чтобы получить соответствующую справку, необходимо выполнить несколько условий:
Договор с брокером
Если вы собираетесь заключить договор с брокером, то для этого нужно:
Напомним, эксперты объяснили процедуру сертификации авто и рассказали как не переплатить.
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