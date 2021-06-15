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Льготная растаможка "евроблях" с 15 июня: инструкция и новые правила

Автор: Роман Мирончук

Согласно законам 1403-IX и 402-IX, с сегодняшнего дня, 15 июня, в Украине начинается льготное растаможивание авто на иностранной регистрации. Таможня пока не издала временный порядок растаможки, но готова начинать оформление.

Подробности читайте в материале Styler ниже.

По словам активистов общественной организации "АвтоЕвроСила", они провели круглый стол с таможенниками и выяснили, что теперь автомобили можно оформлять в том числе без брокера.

Кто не имеет права воспользоваться льготами?

  • Владельцы "евроблях", которые получили судебные решения или протоколы таможни за нарушение таможенного режима.
  • Владельцы легковых коммерческих авто, если их "железный конь" не соответствует экологическим нормам. Должно быть не ниже Евро 5. Данный стандарт обязателен для всех новых легковых автомобилей, продаваемых в ЕС с 1 сентября 2009 года.

Подводные камни

Хотя владелец авто может теперь сам подать декларацию на растаможку авто без услуг брокера – это опасно тем, что в ней содержится 54 кода, в которых может разобраться специалист.

Если в декларации сделать ошибка, то в таможне заявление не примут. Кроме того, если ошибка будет существенной, то владельцу авто грозит ответственность, вплоть до уголовной. Поэтому эксперты советуют пользоваться услугами брокеров.

Можно ли растаможить авто с помощью приложения "Дія"?

В правительстве украинцам обещали, что растаможить авто на еврономерах можно будет с помощью мобильного приложения "Дія", но пока этого сделать нельзя.

Проблемы с авто на польской регистрации

Официальной информации о возможности снятия с учета в Польше без наличия авто в этой стране в таможне пока нет. Для снятия с учета польских авто необходимо выезжать в Польшу.

Стоит отметить, что с авто на литовских номерах таких проблем нет.

Как растаможить "евробляху"?

Сперва нужно рассчитать сумму растаможки авто. Для этого можно воспользоваться специальным калькулятором.

Снятие авто с учета

Чтобы снять авто с учета, необходимо найти владельца машины. Эта информация должна быть указана в техпаспорте, где также есть его адрес.

Владельцу авто нужно сообщить, что вы хотите снять авто с учета и вам необходимы следующие документы:

  • Документ, подтверждающий, что авто снято с учета.
  • Договор купли-продажи (купчая) - документ, подтверждающий право собственности на авто, и он обязателен при растаможке авто.

Прохождение сертификации

Чтобы получить соответствующую справку, необходимо выполнить несколько условий:

  • На авто не должно быть повреждений. Стекла и фары должны быть целыми. Кроме того, все лампочки должны быть в рабочем состоянии.
  • Лобовое стекло и двое передних боковых стекол должны быть без тонировки.
  • В транспортном средстве должны быть все ремни безопасности, которые предусмотрены конструкцией автомобиля.
  • Авто должно соответствовать стандарту Евро 2 и необходимо наличие катализатора и OBD разъем.

Договор с брокером

Если вы собираетесь заключить договор с брокером, то для этого нужно:

  1. Оплатить брокерские услуги.
  2. Отправить специалисту все необходимые документы.
  3. Оплатить таможенные платежи на счет таможни.
  4. В указанный день и время доставить авто на указанный брокером таможенный пост.
  5. Подождать и получить все необходимые документы для постановки авто на учет в СЦ МВД.

Напомним, эксперты объяснили процедуру сертификации авто и рассказали как не переплатить.

Мы также писали о том, что аферисты придумали новую схему с "евробляхами".

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Новости Украины растаможкаевробляхи