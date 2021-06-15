Пільгове розмитнення "евроблях" з 15 червня: інструкція і нові правила

Відповідно до законів 1403-IX і 1402-IX, від сьогодні, 15 червня, в Україні починається пільгове розмитнення авто на іноземній реєстрації. Митниця поки не видала тимчасовий порядок розмитнення, але готова починати оформлення.
Подробиці читайте в матеріалі Styler нижче.
За словами активістів громадської організації "АвтоЕвроСіла", вони провели круглий стіл з митниками і з'ясували, що тепер автомобілі можна оформляти в тому числі без брокера.
Хоча власник авто може тепер сам подати декларацію на розмитнення авто без послуг брокера - це небезпечно тим, що в ній міститься 54 коду, в яких може розібратися фахівець.
Якщо в декларації зробити помилку, то в митниці заяву не приймуть. Крім того, якщо помилка буде суттєвою, то власнику авто загрожує відповідальність, аж до кримінальної. Тому експерти радять користуватися послугами брокерів.
В уряді українцям обіцяли, що розмитнити авто на єврономерах можна буде за допомогою мобільного додатку "Дія", але поки цього зробити не можна.
Офіційної інформації про можливості зняття з обліку в Польщі без наявності авто в цій країні в митниці поки немає. Для зняття з обліку польських авто необхідно виїжджати до Польщі.
Варто зазначити, що з авто на литовських номерах таких проблем немає.
Спершу потрібно розрахувати суму розмитнення авто. Для цього можна скористатися спеціальним калькулятором.
Зняття авто з обліку
Щоб зняти авто з обліку, необхідно знайти власника машини. Ця інформація повинна бути вказана в техпаспорті, де також є його адреса.
Власнику авто потрібно повідомити, що ви хочете зняти авто з обліку і вам необхідні наступні документи:
Проходження сертифікації
Щоб отримати відповідну довідку, необхідно виконати кілька умов:
Договір з брокером
Якщо ви збираєтеся укласти договір з брокером, то для цього потрібно:
Нагадаємо, експерти пояснили процедуру сертифікації авто і розповіли як не переплатити.
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