Пільгове розмитнення "евроблях" з 15 червня: інструкція і нові правила

Відповідно до законів 1403-IX і 1402-IX , від сьогодні, 15 червня, в Україні починається пільгове розмитнення авто на іноземній реєстрації. Митниця поки не видала тимчасовий порядок розмитнення, але готова починати оформлення.

За словами активістів громадської організації "АвтоЕвроСіла", вони провели круглий стіл з митниками і з'ясували, що тепер автомобілі можна оформляти в тому числі без брокера.

Хто не має права скористатися пільгами?

Власники "евроблях", які отримали судові рішення або протоколи митниці за порушення митного режиму.

Власники легкових комерційних авто, якщо їх "залізний кінь" не відповідає екологічним нормам. Повинно бути не нижче Євро 5. Даний стандарт обов'язковий для всіх нових легкових автомобілів, що продаються в ЄС з 1 вересня 2009 року.

Підводні камені

Хоча власник авто може тепер сам подати декларацію на розмитнення авто без послуг брокера - це небезпечно тим, що в ній міститься 54 коду, в яких може розібратися фахівець.

Якщо в декларації зробити помилку, то в митниці заяву не приймуть. Крім того, якщо помилка буде суттєвою, то власнику авто загрожує відповідальність, аж до кримінальної. Тому експерти радять користуватися послугами брокерів.

Чи можна розмитнити авто за допомогою програми "Дія"?

В уряді українцям обіцяли, що розмитнити авто на єврономерах можна буде за допомогою мобільного додатку "Дія", але поки цього зробити не можна.

Проблеми з авто на польській реєстрації

Офіційної інформації про можливості зняття з обліку в Польщі без наявності авто в цій країні в митниці поки немає. Для зняття з обліку польських авто необхідно виїжджати до Польщі.

Варто зазначити, що з авто на литовських номерах таких проблем немає.

Як розмитнити "евробляху"?

Спершу потрібно розрахувати суму розмитнення авто. Для цього можна скористатися спеціальним калькулятором.

Зняття авто з обліку

Щоб зняти авто з обліку, необхідно знайти власника машини. Ця інформація повинна бути вказана в техпаспорті, де також є його адреса.

Власнику авто потрібно повідомити, що ви хочете зняти авто з обліку і вам необхідні наступні документи:

Документ, що підтверджує, що авто знято з обліку.

Договір купівлі-продажу (купча) - документ, що підтверджує право власності на авто, і він обов'язковий при розмитненні авто.

Проходження сертифікації

Щоб отримати відповідну довідку, необхідно виконати кілька умов:

На авто не повинно бути пошкоджень. Скло і фари повинні бути цілими. Крім того, всі лампочки повинні бути в робочому стані.

Лобове скло і двоє передніх бокових скел повинні бути без тонування.

У транспортному засобі повинні бути всі ремені безпеки, які передбачені конструкцією автомобіля.

Авто має відповідати стандарту Євро 2 і необхідна наявність каталізатора і OBD роз'єм.

Договір з брокером

Якщо ви збираєтеся укласти договір з брокером, то для цього потрібно: