Лез целоваться: Ротару оттолкнула молодого поклонника прямо на сцене (видео)

София Ротару не захотела близкого контакта с фанатом
София Ротару недавно выступила на фестивале "Славянский базаре" в белорусском Витебске. После того, как исполнительница закончила петь, к ней на сцену стали выходить поклонники с цветами, но одному из них Ротару явно была не рада.
В сеть попало видео, на котором можно заметить, что певица с радостью принимает букеты от поклонников, а с некоторыми даже обменивается дружескими поцелуями в щеку.
София Ротару в Витебске (фото: instagram.com)
Но когда на сцену вышел молодой человек в белой рубашке с букетом роз, София Михайловна резко протянула руку, чтобы не дать парню приблизится к ней. Он намеревался поцеловать певицу.
Ротару резко отошла в сторону и продолжила принимать овации зрителей. А молодой человек поспешно удалился.
София Ротару оттолкнула поклонника (скрин: YouTube)
Позже выяснилось, что молодой человек часто приезжает специально на выступления певицы и докучает ей своим вниманием.
На сцене в Витебске 71-летняя София Михайловна исполнила песни "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина".
София Ротару оттолкнула поклонника (видео: YouTube)
Напомним, недавно София Ротару рассказала, что уже больше десяти лет живет в Киеве и считает себя киевлянкой. Чем опровергла домыслы российских пропагандистов о том, что украинская певица проживает в оккупированном Крыму.
Как сообщалось ранее, племянница легендарной певицы Софии Ротару Соня Кей (Sonya Kay) попала в серьезные неприятности во время путешествия в Барселону.
Также мы писали, что недавно София Ротару взбудоражила поклонников новым фото в Instagram, на котором певица замечательно выглядит.