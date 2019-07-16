Лето возвращается: где в Украине будет жарче всего (фото)

Погода в Украине 17 июля (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине постепенно начинает меняться

Погода в Украине в среду, 17 июля, принесет кратковременные дожди и локальные грозы на некоторые территории страны, а в некоторых областях наконец начнется потепление. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

К слову, ранее синоптик также рассказала, когда в Украину вернется теплое лето и снова придет время жаловаться на жару.

Солнечную погоду и потепление на Юг и часть Востока принесет антициклон под названием Xandra. На остальной же территорий будет и дальше доминировать циклон - ожидаются локальные дожди и грозы, а также умеренная температура воздуха.

Погода в Украине 17 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Так, в южные области снова вернется настоящая летняя температура воздуха +26... +29 градусов. Похожий температурный режим будет и на Востоке, однако во время дождей немного "посвежеет".

На Западе все еще прохладно - от +18 до +22 градусов, а на остальной территории от +20 до +24 тепла.

В Киеве в среду, 17 июля ожидаются кратковременные дожди, а местами грозы. Ближайшей ночью +12... +14, а днем от +21 до +23 тепла.

"Еще немного померзнем, а уже с 19-го июля температура воздуха значительно повысится", - прогнозирует Диденко.

Погода в Украине 17 июля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, недавно на побережье Азовского моря существенно испортилась погода. В сети показали шторм вблизи курортной Кирилловки.

Кстати, по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Ранее мы писали, что Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.