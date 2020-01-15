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Летели рейсом МАУ: Вакарчук рассказал про отдых в Таиланде

STYLERЖизнь    15.01.2020 - 12:49
Летели рейсом МАУ: Вакарчук рассказал про отдых в Таиланде
Вакарчук рассказал об отдыхе в Таиланде (Коллаж РБК-Украина)

Святослав Вакарчук объяснил, почему выбрал для отдыха Таиланд

Лидер фракции "Голос", народный депутат и музыкант Святослав Вакарчук подтвердил, что летал на новогодние каникулы в Таиланд. Об этом она рассказал в комментарии для издания "РадиоСвобода".

Святослав Вакарчук подтвердил, что провел с семьей несколько дней в теплых краях и объяснил, что они выбрали страну, куда летают многие украинцы.

"Да, я ездил в Таиланд. Я там был несколько дней (где-то в районе недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и назад рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", - подтвердил народный депутат.

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Стоит отметить, что его коллеги по фракции Владимир Цабаль и Святослав Юрчишин признались, что все праздники они провели в Украине.

"У нас до Нового года аграрный комитет был, а после Нового года готовился к заседаниям. Я ни на курорты, никуда не успел. Единственное, где был, то это в Тернополе 2-3 дня", - рассказал народный депутат Цабаль.

А Святослав Юрчишин провел праздники с семьей и выбирался только в замок Радомысль с детьми. Так как в этот день в замке был выходной день, то он с семьей отправился в музей космонавтики в Житомире.

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