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Летіли рейсом МАУ: Вакарчук розповів про відпочинок в Таїланді

STYLERЖиття    15.01.2020 - 12:49
Летіли рейсом МАУ: Вакарчук розповів про відпочинок в Таїланді
Вакарчук розповів про відпочинок в Таїланді (Колаж РБК-Україна)

Святослав Вакарчук пояснив, чому вибрав для відпочинку Таїланд

Лідер фракції "Голос", народний депутат і музикант Святослав Вакарчук підтвердив, що літав на новорічні канікули в Таїланд. Про це він розповів в коментарі для видання "РадіоСвобода".

Святослав Вакарчук підтвердив, що провів з родиною кілька днів у теплих краях і пояснив, що вони вибрали країну, куди літають багато українців.

"Так, я їздив в Таїланд. Я там був кілька днів (десь в районі тижня). Чому ця країна? Ми хотіли поїхати в теплі краї. Ми вибрали таке місце, куди їздить більшість українців. Ми прилетіли і туди, і назад рейсовим літаком. Назад, до речі, летіли рейсом МАУ", - підтвердив народний депутат.

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Варто відзначити, що його колеги по фракції Володимир Цабаль і Святослав Юрчишин зізналися, що всі свята вони провели в Україні.

"У нас до Нового року аграрний комітет був, а після Нового року готувався до засідань. Я ні на курорти, нікуди не встиг. Єдине, де був, то це в Тернополі 2-3 дні", - розповів народний депутат Цабаль.

А Святослав Юрчишин провів свята з родиною і вибирався тільки в замок Родомисль з дітьми. Так як в цей день в замку був вихідний день, то він з родиною відправився в музей космонавтики в Житомирі.

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