Святослава Вакарчука засняли на отдыхе в Таиланде (фото)

Святослав Вакарчук (Фото: РБК-Украина)

В сеть попало видео со Святославом Вакарчуком в Таиланде

Лидера партии "Голос" и украинского музыканта Святослава Вакарчука засняли на пляже в Таиланде. Фото появилось в Telegram-канале "Влада Українська".

Народный депутат Украины, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук проводит свои новогодние каникулы в Таиланде. Как утверждает источник – он находится рядом с городом Пхукет.

"Где в эти страшные дни находится лучший из лучших, лидер демократической оппозиции и совесть нации Славко Вакарчук? Лидер партии "Голос" загорает в Таиланде! Рядом с Пхукетом, если вы понимаете, о чем я", - сказано в сообщении.

Также в Telegram-канале появилась фотография и видео со Святославом Вакарчуком, который отдыхает на диком пляже. Видео можно посмотреть тут.

Скриншот фото (Telegram/ Влада Українська)

Стоит отметить, что ни в одном из официальных аккаунтов Святослава Вакарчука данная информация не подтверждается, но и не опровергается. Установить точную дату и место опубликованной фотографии также нет возможности. Последняя запись Святослава Вакарчука датирована 8 января - в ней он выражает сочувствие по поводу авикатастрофы самолета МАУ в Иране.

Кстати, большинство украинских депутатов и политиков разъехались на новогодние каникулы в разные страны. Так, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов был сфотографирован на самом дорогом курорте во Франции – горнолыжной базе в Куршевеле.