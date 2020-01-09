Баканов отдохнул на элитном курорте Франции: сколько глава СБУ потратил на отпуск

Баканов в Куршавеле (фото: коллаж РБК-Украина)

Главу СБУ Ивана Баканова сфотографировали на дорогом курорте

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов был сфотографирован на известном французском горнолыжном курорте Куршевель. Фотографии разместил журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач, который указал, что снимки были сделаны 8 января.

На одной из фотографий Баканов стоит в компании детей. Предполагается, что это может быть его семья.

Глава СБУ Иван Баканов в Куршевеле (Фото: facebook.com/mixailotkach)

Стоит отметить, что горнолыжный курорт Куршевель является одним из самых престижных и дорогих курортов во всем мире. Он находится во французской части Альп. На этом курорте часто можно встретить состоятельных и знаменитых людей.

Глава СБУ Иван Баканов в Куршевеле (Фото: facebook.com/mixailotkach)

Украинский историк и публицист Александр Зинченко на своей странице в Facebook написал, что отдых главы СБУ мог стоить не сильно дорого. Он посчитал, что отдых в Куршевеле мог обойтись примерно в 1 тысячу евро на человека. А это вполне допустимо, учитывая доходы Баканова.

Отель, в котором остановился глава СБУ стоит 440 евро на 2 человека за 5 дней. Получается 44 евро в сутки. При этом, Мерибель, где находился Баканов, рядом с Куршавелем, но это другая долина, где ориентируются на средний класс.

Общий скипас на три долины стоит 300 евро на 6 дней. Аренда лыжного снаряжения обходится в 120-130 евро. При этом на еде можно сэкономить, если покупать продукты в местном супермаркете, где литр молока стоит 1,5 евро, 10 яиц - 5,6 евро, 0,5 кг риса - 2 евро.

На одного взрослого человека выходит 1 тысяча евро. Если Баканов приехал с детьми, то для них есть скидки.