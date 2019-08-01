Летали деревья и крыши: под Запорожьем пронесся мощный ураган (видео)

Мощный ураган пронесся по Запорожской области и наделал немало бед. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья, а в результате непогоды полтысячи человек остались без света из-за рухнувших столбов линий электропередач. В сети появились видео бури.

Больше всего от урагана пострадало село Максимовка в Вольнянском районе. Сейчас на территории учебного учреждения люди убирают последствия урагана, и к работам добровольно приобщились даже сами ученики.

Ураган налетел на Запорожскую область (Фото: скриншот)

По словам школьниц, которые сняли бурю, она возникла почти мгновенно - на улице була хорошая солнечная погода, и резко усилился ветер, пошел дождь и налетел ураган, который всего за полминуты успел сорвать крыши, вырвать с корнем деревья и повалить столбы ЛЭП.

Ураган в Веселом под Запорожьем (Видео: YouTube / Olhosia Olhosia)

Как рассказала сельский глава Максимовки Алена Байдукова, в местном бюджете на покрытие расходов от таких ЧП есть всего около 5 тысяч гривен, и деньги готовы направить на покупку шифера, однако суммы не достаточно для всех работ по восстановлению поврежденной инфраструктуры. Она надеется на финпомощь от райгосадминистрации.

Буря пронеслась по Запорожской области (Видео: YouTube / Сегодня)

Чиновники уже пообещали выделить средства, но люди ждать не стали и самостоятельно принялись наводить порядок в своих поврежденных домах, ведь ураган может опять налететь "без приглашения" - так, штормовое предупреждение в Запорожском регионе объявлено до конца этой недели.

По словам пресс-секретаря управления ГСЧС в Запорожской области Юлии Барышевой, без электроснабжения в результате бури остались 368 абонентов.

Буря сильней всего ударила по Максимовке (Видео: YouTube / Факти ICTV)

Спасатели продолжают ремонтные работы продолжаются.

Как сообщалось ранее, 27 июня на Киев обрушился опасный ураган. При этом дождь залил несколько улиц, а мощный ветер повалил деревья. По данным спасателей, от стихии пострадали четыре человека.

Также мы писали о том, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

Напомним, не так давно в Одессе на пляже Лузановка пронесся огромный смерч, который сильно испугал отдыхающих украинцев. Ветер поднял в небо пляжные зонты, одежду, а также водные аттракционы и унес все в море.