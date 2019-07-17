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Ливень в Киеве стал рекордным за последние 57 лет: все детали

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 14:48
Ливень в Киеве стал рекордным за последние 57 лет: все детали
Ливень в Киеве побил полувековой рекорд (фото: коллаж РБК-Украина)

Воскресный ливень в столице установил рекорд

В воскресенье, 14 июля, в столице выпало 36 мм осадков, что на 8 мм больше, чем в 1962 году. Таким образом, за последние 57 лет установлен новый рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В обсерватории также отметили, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года - 103 мм.

Ливень в Киеве стал рекордным за последние 57 лет: все детали

Дождь на улице Киева (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, что в Черновцах сильнейший ливень затопил город всего за час. В центре города улицы превратились в реки, что значительно затруднило движение транспорта, а также и перемещение людей.

Ливень в Киеве стал рекордным за последние 57 лет: все детали

Ливень в Черновцах (скриншот с видео)

Ранее сообщалось о том, что 27 июня на Киев обрушился опасный ураган. При этом дождь залил несколько улиц, а мощный ветер повалил деревья. По данным спасателей, от стихии пострадали четыре человека.

Ливень в Киеве стал рекордным за последние 57 лет: все детали

Ураган в Киеве (скриншот с видео)

Мы также писали о том, что в Одессе на пляже Лузановка пронесся огромный смерч, который сильно испугал отдыхающих украинцев. Ветер поднял в небо пляжные зонты, одежду, а также водные аттракционы и унес все в море.

По словам очевидцев, смерч неожиданно появился на пляже и все происходило очень быстро. Перепуганные люди падали на землю, чтобы их не унесло. К счастью никто не пострадал. Некоторые очевидцы происходящего даже успели снять видео, которое потрясло сеть.

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