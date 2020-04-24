Будет голод: под Одессой люди молят о помощи

Засуха под Одессой может вызывать голод (коллаж: РБК-Украина)

В Одесской области засуха может полностью уничтожить урожай и вызвать голод среди местного населения

Засуха на юге Одесской области может привести к полной потере урожая и голоду. Если еще несколько дней в Украине не будет дождей, все посевы полностью погибнут. Об этом сообщил фермер Младен Бардюк, призвав власть срочно принять меры.

Фермер отметил, что такая засуха в Саратском, Арцизском, Татарбунарском, Килийском, Тарутинском районах, Рени, Болграде, Измаиле и других городах - второй год подряд, и второй год подряд они теряют урожай. При этом они вынуждены платить ЕСВ, гасить кредиты перед банками, а людям платить паи.

"Неурожай два года подряд - это колоссальные потери для сельхозбизнеса, невозможность выполнения обязательств перед контрагентами, кабала перед банками и другими кредиторами, уменьшение арендной платы перед пайщиками, и как следствие всего этого сокращение рабочих мест", - пишет Бардюк.

Он акцентировал на том, что фермерские хозяйства не смогут рассчитаться перед пайщиками. А для большинства жителей сел - это единственный способ выжить, ведь платят натурой, то есть зерном.

"Как правило это 2-3 тонны в год озимых, подсолнечное масло, горох, кукуруза. Если людям не дадут этого, на селе будет голод", - заявляет фермер.

В Одесской области гибнет урожай (фото: Mladen Barduk)

Бардюк вместе с другими фермерами обратился с петицией на сайт президента Украины, обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, КМУ, президенту, депутатам ВР, но ответов нет.

"Все молчат и говорят о коррупции, карантине и о чем угодно. В Бессарабии живут более 200 тысяч людей. Что с ними будет?" - спрашивает Бардюк.

Фермер также приложил фото обращения к властям, где просит освободить фермеров от налогов, арендной платы, отсрочить выплату кредитов на время кризиса, а также создать комиссию, которая разработает план того, как вести сельскохозяйственные работы в регионе в будущем, если такие климатические условия будут повторяться.

Обращение к комитету ВР из-за засухи на юге Одесской области (фото: Mladen Barduk)

Отметим, что прогнозы на май не вселяют оптимизма. Синоптики обещают, что в первые 20 дней месяца будет крайне мало осадков, температура будет высокой, а небо - безоблачным.