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Літа не буде: синоптик ошелешив українців прогнозом

STYLERЖиття    28.04.2020 - 11:27
Літа не буде: синоптик ошелешив українців прогнозом
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в літні місяці не буде надто спекотною

Погода в Україні влітку 2020 не буде бити рекорди температур, як було в попередні роки. Літні місяці в цьогоріч будуть теплими, але екстремальної спеки чекати не варто. Що відомо про прогноз погоди на літо в Україні - в матеріалі Styler.

За словами Ігоря Кибальчича, кандидата географічних наук, синоптика Харківського гідрометцентру, літо в Україні занадто спекотним не буде.

Багато українців після аномально теплої зими, що побила всі можливі і неможливі рекорди, чекають такого ж спекотного літа. Але екстремальних температур в цьому році, швидше за все не буде, вважає синоптик, пише Obozrevatel.

Зазначимо, що такий прогноз синоптик дав виходячи з минулої теплої зими. Адже, судячи за спостереженнями, літо після таких зим занадто спекотним не буває.

"Навряд чи буде 40 градусів спеки. Тому що після теплої зими, а особливо рекордно теплої, літо, як правило, не таке спекотне", - стверджує Кибальчич.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач розповів, що влітку в Україні будуть періоди негоди з градом і шквалами.

Також ми повідомляли, що в Україні назріває екологічна катастрофа через брак води в річках і озерах. У Держагентстві водних ресурсів України вже заявили, що у 2020 році вперше буде масове обмеження використання води.

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