Леся Нікітюк йде з шоу "Хто зверху?"

Чому ведуча залишає програму та як вона це пояснила своїм фанам, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Спочатку Леся лише натякнула на те, що вона почала замислюватися про те, аби піти з шоу. Вона показала яскраві фото зі зйомок та пригадала про Сергія Притулу, який був її перший співведучим "Хто зверху?".

Леся Нікітюк та Сергія Притула (скріншот)

За словами ведучої, вона не втомилася від ТВ. Нікітюк зазначила, що у неї з'явилися нові цілі та бажання.

Нікітюк йде з шоу "Хто зверху?" (скріншот)

Вона пригадала, що на шоу було чимало веселих моментів. Але іноді й було таке, що вона та Притула сперечалися.

Нікітюк йде з відомого проекту (скріншот)

Також Леся показала кадри з новим ведучим програми - Богданом Буше. Глядачі бурхливо реагували на те, що він замінив Притулу.

Нікітюк залишає шоу "Хто зверху?" (скріншот)

"Але з кожним роком життя і обставини все більше підводять мене до рішення - залишити шоу "Хто Зверху". Я не знаю коли це станеться, але це неодмінно станеться. Тому я підготувала для вас Фільм-бекстейдж в якому ви дізнаєтесь багато цікавого про зйомки шоу, про все що відбувається за кулісами!" - написала Нікітюк.

Нікітюк ошелешила несподіваними новинами (скріншот)

В фільмі Леся показала, як проходили зйомки, але в описі до відео вона залишила ту саму новину. Нікітюк дійсно йде з шоу.

"Це мій останній сезон у цьому проекті. Я безмежно вдячна глядачам за вашу підтримку, команді за натхнення, а формату - за ці неймовірні роки. Кінець цього етапу - це початок чогось нового. Дякую, що ви зі мною!" - заявила Леся.