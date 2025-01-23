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Леся Нікітюк йде з шоу "Хто зверху?"

Четвер 23 січня 2025 15:17
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Леся Нікітюк йде з шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча Леся Нікітюк ошелешила фанів несподіваною новиною. Вона йде з шоу "Хто зверху?".

Чому ведуча залишає програму та як вона це пояснила своїм фанам, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Спочатку Леся лише натякнула на те, що вона почала замислюватися про те, аби піти з шоу. Вона показала яскраві фото зі зйомок та пригадала про Сергія Притулу, який був її перший співведучим "Хто зверху?".

Леся Нікітюк йде з шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Леся Нікітюк та Сергія Притула (скріншот)

За словами ведучої, вона не втомилася від ТВ. Нікітюк зазначила, що у неї з'явилися нові цілі та бажання.

Леся Нікітюк йде з шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Нікітюк йде з шоу "Хто зверху?" (скріншот)

Вона пригадала, що на шоу було чимало веселих моментів. Але іноді й було таке, що вона та Притула сперечалися.

Леся Нікітюк йде з шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Нікітюк йде з відомого проекту (скріншот)

Також Леся показала кадри з новим ведучим програми - Богданом Буше. Глядачі бурхливо реагували на те, що він замінив Притулу.

Леся Нікітюк йде з шоу &quot;Хто зверху?&quot;Нікітюк залишає шоу "Хто зверху?" (скріншот)

"Але з кожним роком життя і обставини все більше підводять мене до рішення - залишити шоу "Хто Зверху". Я не знаю коли це станеться, але це неодмінно станеться. Тому я підготувала для вас Фільм-бекстейдж в якому ви дізнаєтесь багато цікавого про зйомки шоу, про все що відбувається за кулісами!" - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк йде з шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Нікітюк ошелешила несподіваними новинами (скріншот)

В фільмі Леся показала, як проходили зйомки, але в описі до відео вона залишила ту саму новину. Нікітюк дійсно йде з шоу.

"Це мій останній сезон у цьому проекті. Я безмежно вдячна глядачам за вашу підтримку, команді за натхнення, а формату - за ці неймовірні роки. Кінець цього етапу - це початок чогось нового. Дякую, що ви зі мною!" - заявила Леся.

До слова, раніше Нікітюк прокоментувала заручини з військовим, який молодший за неї на 9 років.

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