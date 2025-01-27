Харлан назвала українську весільну традицію, від якої відмовився її коханий-італієць

Ольга Харлан розсекретила подробиці весілля з коханим Луїджі, який зробив їй пропозицію восени минулого року. Зокрема, знаменита фехтувальниця розповіла, від якої української традиції відмовився її наречений.

Деталями щодо цього знаменитість поділилася в інтерв'ю Liga Life, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Що сказала Харлан

Після заручин у минулому році пара наразі активно займається плануванням майбутнього весільного святкування. Ольга говорить про те, що хоче влаштувати свято вже цього року й прагне, аби воно вийшло не лише романтичним, але й відобразило культурні особливості їхніх країн.

Харлан поділилася, що певні українські традиції стануть обов’язковою умовою весільної церемонії. При цьому вона зазначила, що не хоче також відкидати врахування сучасних трендів.

Спортсменка пояснила, що через різні національності, вони з коханим мають певні відмінності у культурних звичаях. Тому їм доводиться знаходити спільну мову та йти на компроміси.

Фехтувальниця зізналася, що коли розповіла Луїджі про традицію мити ноги тещі, на весіллі то він відмовився. Також Ольга повідомила, що планує запросити на весілля не лише близьких і друзів, а й гостей як з України, так і з Італії.

"Думаю, візьму рушник (з українських традицій - прим. ред.). Я йому розказувала про традицію, коли моїй мамі треба мити ноги. Він сказав, що "цікаво, але ні", - розповіла зірка спорту.

"Думаю так, (цього року організуємо весілля - прим. ред.). У мене вже було весілля (перше з шаблістом Дмитром Бойком - прим. ред.) з українськими традиціями. Можу сказати, що найголовніші традиції українського весілля я візьму, але не всі. Мені здається, що воно буде більш модернізованим", - додала вона.

Ольга Харлан (скриншот)

Що відомо про особисте життя Ольги Харлан

У серпні 2014 року вона вийшла заміж за українського шабліста, призера чемпіонатів світу та Європи Дмитра Бойка. Їхній союз розпався у 2018 році.

А вже у 2019 стало відомо, що фехтувальниця зустрічається з італійським шаблістом Луїджі Самеле. Він є триразовим чемпіоном Європи, срібним призером чемпіонатів світу (2010 і 2018 років), бронзовим призером чемпіонату світу 2019 року, а також дворазовим срібним призером Олімпійських ігор 2020 року.

Харлан із коханим (фото: instagram.com/olgakharlan)

Офіційно освідчення Ользі італієць зробив у вересні 2024 року, і українка відповіла йому "так". У своїх минулих інтерв’ю Харлан говорила, що у найвідповідальніші моменти їхньої кар’єри вони були разом і знаходили правильні слова, аби підтримати одне одного.

Їхню історію кохання Ольга називала чудовою - такою, яку можна розповісти колись у майбутньому.

"Хтось сказав: "Любов - найкращі ліки". І з цими ліками ми згадали, хто ми є насправді. Я завжди буду вдячна за твою підтримку, коли всі труднощі та розчарування брали верх над усім. Я завжди пам'ятатиму кожну секунду, проведену разом у ці моменти. Але все ще попереду. Дякую, коханий. Ti amo", - коментувала фехтувальниця свої романтичні взаємини з Луїджі.

Харлан із коханим (фото: instagram.com/olgakharlan)