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Леся Нікітюк дала покроковий рецепт борщу, від якого ви будете в захваті

Леся Нікітюк показала, як готує борщ (кадр з відео / Такі страви)
Автор: Юлія Гаюк

У кожної української господині свій борщ. Завдяки різноманіттю рецептур ця традиційна для нашого народу страва, яку визнали спадщиною ЮНЕСКО, в усіх українок має особливий колір та смак. І секрети приготування передаються з покоління в покоління.

А днями своїм рецептом борщу поділилася популярна ведуча Леся Нікітюк у YouTube-проєкті Даші Астаф'євої "Такі страви".

Готуємо борщ за рецептом Лесі Нікітюк

Інгредієнти:

  • вода - 1,5 л
  • свинячі ребра - 0,5 кг
  • картопля - 0,5 кг
  • морква - 250 г
  • буряк - 250 г
  • капуста - 200 г
  • томатна паста - 25 г
  • цибуля - 80 г
  • цукор - чайна ложка
  • борошно - чайна ложка
  • оцет - 0,5 чайної ложки
  • сало - 40 г
  • часник - три-чотири зубчики
  • чорнослив - 50 г
  • сіль, перець

Як готувати борщ від Леді Ле

Спочатку треба закип'ятити воду з лавровим листом та перцем горошком.

Наступний крок - обсмажуємо ребра на пательні близько 10 хвилин, додаємо їх у киплячу воду. Продовжуємо варити ще протягом 20 хвилин.

Картоплю нарізаємо кубиками й додаємо у каструлю.

Далі готуємо засмажку. Натираємо буряк, моркву та цибулю. Тушкуємо овочі на пательні, змащеній соняшниковою олією. Потім додаємо томатну пасту, борошно, цукор та оцет. Після цього потрібно протушкувати ще 10 хвилин. Готову засмажку додаємо в каструлю.

Дрібно нарізаємо сало та підсмажити його на пательні. Додаємо туди ж часник і цибулю. Як буде готово, все товчемо в ступі й додаємо в каструлю разом із капустою та чорносливом. Накриваємо каструлю кришкою, вимикаємо вогонь.

Завершити приготування варто додаванням дрібно нарізаної свіжої зелені кропу та петрушки.

Смачного!

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Леся НікітюкДаша Астаф'єваприготування страв