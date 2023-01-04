Леся Никитюк дала пошаговый рецепт борща, от которого вы будете в восторге

Готовим борщ по рецепту Леси Никитюк

Ингредиенты:

вода - 1,5 л

свиные ребра - 0,5 кг

картофель - 0,5 кг

морковь - 250 г

свекла - 250 г

капуста - 200 г

томатная паста - 25 г

лук - 80 г

сахар - чайная кровать

мука - чайная ложка

уксус - 0,5 чайной ложки

сало - 40 г

чеснок - три-четыре зубчика

чернослив - 50 г

соль, перец

Как готовить борщ от Леди Ле

Сначала надо вскипятить воду с лавровым листом и горошком перцем.

Следующий шаг - обжариваем ребра на сковороде около 10 минут, добавляем их в кипящую воду. Продолжаем варить еще в течение 20 минут.

Картофель нарезаем кубиками и добавляем в кастрюлю.

Далее готовим зажарку. Натираем свеклу, морковь и лук. Тушим овощи на сковороде, смазанной подсолнечным маслом. Затем добавляем томатную пасту, муку, сахар и уксус. После этого нужно протушить еще 10 минут. Готовую зажарку добавляем в кастрюлю.

Мелко нарезаем сало и поджарим его на сковороде. Добавляем туда же чеснок и лук. Как будет готово, все толчем в ступе и добавляем в кастрюлю вместе с капустой и черносливом. Накрываем кастрюлю крышкой, выключаем огонь.

Завершить приготовление следует добавлением мелко нарезанной свежей зелени укропа и петрушки.

Приятного аппетита!