Леся Никитюк дала пошаговый рецепт борща, от которого вы будете в восторге

У каждой украинской хозяйки свой борщ. Благодаря разнообразию рецептур это традиционное для нашего народа блюдо, которое признали наследием ЮНЕСКО, у всех украинок имеет особый цвет и вкус. И секреты приготовления передаются из поколения в поколение.
А на днях своим рецептом борща поделилась популярная ведущая Леся Никитюк в YouTube-проекте Даши Астафьевой "Такі страви".
Ингредиенты:
Сначала надо вскипятить воду с лавровым листом и горошком перцем.
Следующий шаг - обжариваем ребра на сковороде около 10 минут, добавляем их в кипящую воду. Продолжаем варить еще в течение 20 минут.
Картофель нарезаем кубиками и добавляем в кастрюлю.
Далее готовим зажарку. Натираем свеклу, морковь и лук. Тушим овощи на сковороде, смазанной подсолнечным маслом. Затем добавляем томатную пасту, муку, сахар и уксус. После этого нужно протушить еще 10 минут. Готовую зажарку добавляем в кастрюлю.
Мелко нарезаем сало и поджарим его на сковороде. Добавляем туда же чеснок и лук. Как будет готово, все толчем в ступе и добавляем в кастрюлю вместе с капустой и черносливом. Накрываем кастрюлю крышкой, выключаем огонь.
Завершить приготовление следует добавлением мелко нарезанной свежей зелени укропа и петрушки.
Приятного аппетита!
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