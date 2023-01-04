5 рецептів традиційних страв на Святвечір і Різдво від Дарії Цвєк

На Святвечір та Різдво кожна господиня намагається приготувати обрядові страви за найкращими рецептами. Колись наші мами і бабусі робили їх за приписами легендарної кулінарки Дарії Цвек. Ви теж пам'ятаєте, що тоді була найсмачніша кутя і різдвяні пампухи?