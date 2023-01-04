5 рецептів традиційних страв на Святвечір і Різдво від Дарії Цвєк
Як приготувати страви на святковий стіл за рецептами Дарії Цвєк (колаж: Styler)
На Святвечір та Різдво кожна господиня намагається приготувати обрядові страви за найкращими рецептами. Колись наші мами і бабусі робили їх за приписами легендарної кулінарки Дарії Цвек. Ви теж пам'ятаєте, що тоді була найсмачніша кутя і різдвяні пампухи?
Ми зібрали 5 рецептів традиційних страв від Дарії Цвєк, які варто приготувати на святковий стіл.
Кутя з вишневим варенням
Інгредієнти:
- пшениця - 2 склянки
- мак - 1 склянка
- цукор - 1 склянка
- мед - дві столові ложки
- горіхи, родзинки, вишневе варення до смаку.
Як приготувати:
- Добре промийте пшеницю, залийте окропом у рівень із зерном, накрийте і варіть на легкому вогні кілька годин до готовності. Якщо вода википатиме, доливайте окріп.
- Мак помийте, залийте окропом і залишіть на 2-3 години чи на ніч, щоб набухнув. Тоді злийте воду і розітріть зерна у макітрі без цукру або змеліть на м’ясорубці з дуже густим ситом.
- До перетертого маку додайте пшеницю, чищені та підсмажені горіхи й помиті родзинки. Влийте переварену воду, додайте мед, цукор до смаку і вишневе варення. Кутю до столу подавайте у керамічній мисці з дерев’яною ложкою.
Святкова кутя (фото: Instagram)
Різдвяні пампухи
Інгредієнти:
- борошно - 1 кг.
- яйця - шт.
- жовтки - 8 шт.
- розтоплене масло - 100 г.
- цукор - 100 г.
- молоко - 500 мл.
- дріжджі свіжі - 100 г.
- горілка або коньяк - 1 ст. л.
Як приготувати:
- У тепле молоко додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Поставте в тепле місце, щоб опара підійшла.
- Яйця розітріть з цукром, вилийте в опару, додайте розтоплене масло, поступово досипайте борошно та замісіть тісто до появи пухирців. Залиште в теплому місці.
- Коли тісто вдвічі збільшиться в об'ємі, розкачайте його, виріжте круг. Для цього можна використати склянку. У центр кожного круга викладіть начинку з трояндового варення та добре заліпіть краї. Викладіть на присипану борошном поверхню та залиште, щоб підійшли.
- Розігрійте олію у глибокій сковорідці та обсмажте пампухи. Дарія Цвек радила це робити верхом донизу, злегка притискуючи, щоб вийшло повітря.
Пампухи посипають цукровою пудрою (фото: Instagram)
Риба з сушеними грибами
Інгредієнти:
- риби - 1,5 кг
- сушені гриби - 50 г
- цибулини - 2
- олія - 100 мл
- гірчиця - 1 ч.л
- нарізана зелень петрушки
- часник - 2-3 зубчики
- дрібка солі
Як приготувати:
- Почищену і підсушену рибу наріжте порціями, посоліть і посипте розтовченим часником. Залиште на 1-2 години у холодному місці.
- Дно посудини вистеліть нарізаною цибулею й подрібненими відвареними грибами. Покладіть рибу, перекладаючи її цибулею і грибами так, щоб верх був укритий цибулею.
- Залийте відваром із грибів, вимішаним з олією й гірчицею. Накрийте і запікайте у духовці 1 годину.
- Перед подачею викладіть у напівглибоку тарілку, полийте соусом, який утворився під час запікання, посипте нарізаною зеленню. Довкола обкладіть шматки картоплі у мундирах.
Запечена свинина під гірчицею
Інгредієнти:
- свинина - 1,5 кг
- цибуля - 2 шт.
- морква - 2 шт.
- гірчиця - 2 ст. л.
- часник - 2 ст. л
- гвоздика - 2-3 шт.
- сіль до смаку
Як приготувати:
- М'ясо натріть товченим часником, але не соліть. Залиште на ніч в холодильному місці, тісно закладене в посуді.
- Перед випіканням посоліть і змастіть гірчицею. Покладіть у гусятницю із гарячим жиром.
- Запікайте за температури 240 градусів. Час від часу підливайте холодною водою, щоб жир не згорав.
- За пів години від початку випікання викладіть до м'яса подрібнену кружальцями моркву та дві цілі цибулини із гвоздикою.
- Накрийте і запікайте на легкому вогні до готовності. Перевіряйте це проколами. Якщо виходить прозорий бульйон, то свинина спеклась, якщо червона рідина - м'ясо ще потрібно готувати.
- Перед подачею наріжте тонкими скибками впоперек волокон. Викладіть у глибоке блюдо і полийте соусом, який утворився при запіканні.
Свинину натирають часником (фото: Іnstagram)
Печена картопля у сухарях
Інгредієнти:
- дрібна картопля - 1 кг
- панірувальні сухарі - дві жмені
- олія та сіль - до смаку
Як приготувати:
- Очищену картоплю обкатайте у панірувальних сухарях. А ще краще - у пшеничних висівках. Тоді розкладіть на лист з гарячою олією.
- Запікайте за температури 240 градусів до готовності. Зрідка перемішуйте, щоб картопля зарум'янилась.
- Викладіть у глибоку миску та посоліть, поки картопля ще гаряча.
- Перед подачею кожну картоплину нанизуйте на кольорові шпажки. Цю страву добре подавати, як гарнір до запеченої свинини.
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