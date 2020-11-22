Под Винницей грибников испугало "огромное рогатое чудовище": фото разоблачения "монстра"

В лесу под Винницей пряталось огромное чудовище (коллаж: РБК-Украина)

Огромным рогатым чудовищем оказалось дерево

В лесу Тульчинского района в Винницкой области грибники были напуганы "огромным рогатым чудовищем". Как оказалось, вид старого поваленного дерева и вправду своими очертаниями напоминает монстра. Разоблачающие снимки на своей Facebook-странице опубликовала пользовательница Галина Дидух.

Как видно на снимке, огромные коряги напоминают монстра, который присел рядом с деревом, держась за него лапами с большими когтями. На "голове" чудища явно просматриваются рога, а его "лицо" повернуто в сторону туристов.

"А теперь представьте, как он людей испугался... Это же, видимо, тоже была его первая встреча... или ее", - шутят по этому поводу в комментариях.

В лесу под Винницей "пряталось огромное чудовище" (фото: facebook.com/kotikisss)

Напомним, что ученым из Университета Джона Хопкинса во время археологических раскопок удалось обнаружить останки странного существа в Индии. По данным археологов, этому животному не менее чем 55 миллионов лет. Также существуют подозрения, что это существо стало прародителем для большинства копытных видов, включая лошадей и носорогов.

До этого сообщалось, что археологи разгадали тайну 300-тысячелетней консервации. Они выяснили, как древние люди долго сохраняли продукты в условиях жаркого климата.

Ранее мы писали, что в Египте обнаружили 14 саркофагов, которые были погребены 2500 лет назад. Уникальность находки в том, что они практически не повреждены.