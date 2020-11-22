Під Вінницею грибників налякало "величезне рогате чудовисько": фото викриття "монстра"

В лісі під Вінницею ховалося величезне чудовисько (колаж: РБК-Україна)

Великим рогатим чудовиськом виявилося дерево

У лісі Тульчинського району Вінницької області грибники були налякані "великим рогатим чудовиськом". Як виявилося, вид старого поваленого дерева і справді своїми обрисами нагадує монстра. Знімки, що "викривають монстра" на своїй Facebook-сторінці опублікувала користувачка Галина Дідух.

Як видно на знімку, величезні корчі нагадують монстра, який присів поруч з деревом, тримаючись за нього лапами з великими кігтями. На "голові" чудовиська явно проглядаються роги, а його "обличчя" повернене в бік туристів.

"А тепер уявіть, як він людей злякався... Це ж, мабуть, теж була його перша зустріч... або її", - жартують з цього приводу в коментарях.

В лісі під Вінницею "ховалося величезне чудовисько (фото: facebook.com/kotikisss)

Нагадаємо, що вченим з Університету Джона Хопкінса під час археологічних розкопок вдалося виявити останки дивної істоти в Індії. За даними археологів, цій тварині не менш ніж 55 мільйонів років. Також існують підозри, що ця істота стала прабатьком для більшості видів копитних, включаючи коней і носорогів.

До цього повідомлялося, що археологи розгадали таємницю 300-тисячолітньої консервації. Вони з'ясували, як стародавні люди довго зберігали продукти в умовах жаркого клімату.

Раніше ми писали, що у Єгипті виявили 14 саркофагів, які були поховані 2500 років тому. Унікальність знахідки в тому, що вони практично не ушкоджені.