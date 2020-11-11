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Ученые восстановили внешность странного существа, которое жило 55 млн лет назад (фото)

Индия, Среда 11 ноября 2020 17:55
Ученые восстановили внешность странного существа, которое жило 55 млн лет назад (фото)
Ученые нашли останки животного, которое жило 55 млн лет назад (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Останки одного из древнейших существ были обнаружены в Индии

Ученым из Университета Джона Хопкинса во время археологических раскопок удалось обнаружить останки странного существа в Индии. По данным археологов, этому животному не менее чем 55 миллионов лет. Также существуют подозрения, что это существо стало прародителем для большинства копытных видов, включая лошадей и носорогов. Подробности и фотографии, а также изображения возможной внешности животных опубликованы на Mail Online.

Ученые назвали животное камбайтерий (Cambaytherium). По размеру оно было как овца, а выглядело как помесь свиньи и собаки. По данным исследователей, существо является прямым предком особой группы копытных млекопитающих, в которую входили носороги и тапиры.

Ученые восстановили внешность странного существа, которое жило 55 млн лет назад (фото)

Это открытие дает представление о том, как мог бы выглядеть общий предок большинства копытных животных. Это был хороший бегун. Сравнивая его кости со многими другими живыми и вымершими млекопитающими, ученые установили, что камбайтерий был более примитивным, чем любой известный периссодактиль.

Ученые восстановили внешность странного существа, которое жило 55 млн лет назад (фото)

Несмотря на то, что впервые камбайтерия описали в 2015 году, ученым удалось найти достаточное количество останков и информации, чтобы составить его вероятный портрет совсем недавно. Также более свежие данные об этом существе подтверждают теорию о том, что происхождение лошадей можно проследить до Индии во время ее дрейфа на север с Мадагаскара.

Ученые восстановили внешность странного существа, которое жило 55 млн лет назад (фото)

Также ученые определили, что первые лошади были меньше собаки и постепенно расселились по другим континентам, включая Европу и США, когда Индия вторглась в Азию.

Напомним, что ранее археологи разгадали тайну 300-тысячелетней консервации. Они выяснили, как древние люди долго сохраняли продукты в условиях жаркого климата.

Ранее мы писали, что в Египте обнаружили 14 саркофагов, которые были погребены 2500 лет назад. Уникальность находки в том, что они практически не повреждены.

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