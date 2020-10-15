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Археологи разгадали тайну 300-тысячелетней консервации: еда точно не испортится

Четверг 15 октября 2020 21:27
Археологи разгадали тайну 300-тысячелетней консервации: еда точно не испортится
Археологи разгадали тайну древней консервации (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Археологам удалось узнать, как люди консервировали еду сотни тысяч лет назад

Археологам удалось разгадать секрет того, как наши предки консервировали еду около 300 тысяч лет назад. Произошло это во время изучения стоянки древних людей в пещере Кесем неподалеку от Тель-Авива.

Выводы ученых о том, как люди добивались длительного хранения продуктов, опубликовало издание Haaretz.

По словам итальянского археолога профессора Кристины Леморини, из Университета Ла Сапиенца в Риме, первобытные люди для хранения продуктов в условиях жаркого климата пользовались золой.

Золой от костра они обрабатывали мясо, собранную растительную пищу. Также золой пересыпали шкуры животных, чтобы они высыхали и не портились.

Археологи разгадали тайну 300-тысячелетней консервации: еда точно не испортится

Археологи разгадали тайну древней консервации продуктов (фото: haaretz.com)

Ученые говорят, что такие достижения наших предков говорят о том, что жители пещеры еще 300 тысяч лет назад находились на высоком уровне развития.

Ранее мы писали, что археологам удалось разгадать тайну скифского воина, который оказался 13-летней девочкой.

Также сообщалось, что ученые восстановили лицо московского царя Ивана Грозного и оказалось, что он очень похож на монгола.

Кроме того, мы рассказывали, что археологи обнаружили 1200-летний текст с грозным предупреждением.

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