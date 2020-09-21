В Египте нашли 14 неповрежденных 2500-летних саркофагов: яркие фото

В Египте выявили саркофаги в идеальном состоянии (коллаж: РБК-Украина)

В Египте обнаружили уникальные саркофаги, которые сохранились до наших дней

В Египте обнаружили 14 саркофагов, которые были погребены 2500 лет назад. Уникальную находку выявили во время археологических раскопок в некрополе Саккара к югу от Каира.

Интересно, что новонайденное захоронение не первое в этом месте. В начале сентября тут обнаружили 13 саркофагов, пишет Sciencealert.

На фото видно, что деревянные саркофаги отлично сохранились. На гробах нанесены иероглифы, а также изящные и сложные рисунки с линиями бордового и синего цвета.

В Египте нашли уникальные захоронения (фото: sciencealert.com)

Ученые уже заявили, что готовы к проведению дальнейших раскопок в этом месте. Они надеются найти тут еще один клад и почти уверены, что две последние находки - лишь начало.

Большой некрополь Саккара расположен приблизительно в 16 км к югу от знаменитых пирамид Гизы. Он является частью древнего города Мемфиса, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и здесь расположена известная ступенчатая пирамида Джосера.

В Египте обнаружили 14 саркофагов, которым 2500 лет (фото: sciencealert.com)

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