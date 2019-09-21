"Леська прибігає до нас додому в пеньюарі": Притула про стосунки з Нікітюк

Притула і Нікітюк у відносинах - ведучий зробив відкриту заяву (колаж РБК-Україна)

Сергій Притула обурений тим, що фанати приписують йому відносини

Сергій Притула та Леся Нікітюк – телеведучі, які разом ведуть телешоу "Хто зверху?". Через постійну спільну роботу, а також появу в соціальних мережах на знімках разом, фанати почали підозрювати, що артисти перебувають у романтичних стосунках. Телеведучому, у якого є дружина і син, це не сподобалося. Притула в інтерв'ю "Фактам" спростував чутки про стосунки з телеведучою.

Народний депутат Сергій Притула розповів, з чого почалися всі ці плітки, зазначивши, що проживання по сусідству з колегою насправді дуже зручно.

"Виникає дискомфорт тільки тоді, коли Леська прибігає до нас додому в пеньюарі, фоткается зі мною, а я на милицях, з гіпсом. Прибігла каліку провідати, принесла тортик, сфоткалась, виставила в Instagram", – розповів Притула.

Притула і Никитюк у відносинах - провідний зробив відкриту заяву (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як розповідає ведучий, шанувальники стали активно писати коментарі на тему неформальних відносин між колегами по цеху.

"Що люди почали писати? "Не хіло! Ви живете разом?". Я вранці у якій футболці домашній, а вона – в пеньюарі. Дійшло до того, що Лесина мама зайшла в коментарі і написала: "Ще що понапридумовуєте? Ще що понапишите?!", – посміявся Притула.

Нагадаємо, що раніше Притула підірвав мережу постом про "братерство" українців і росіян.