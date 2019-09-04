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Притула признался, как его ласково называет дома жена: смеялись все

STYLERТелешоу    04.09.2019 - 11:58
Притула признался, как его ласково называет дома жена: смеялись все
Сергей Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Сергей Притула сделал откровенное признание на шоу Кто сверху?

Сергей Притула на шоу Кто сверху?, 8 сезон которого стартует на "Новом канале", рассказал о том, как его ласково называет дома жена Екатерина.

В эфире популярного развлекательного шоу ведущий и главный "вар'ят" страны признался, что сам он не слишком любит "эти пискливые обращение". Но все же одно шоумен назвал.

Притула признался, как его ласково называет дома жена: смеялись все

Сергей Притула в шоу Кто сверху? (фото: zverhu.novy.tv)

"Когда я делаю какие-то правильные вещи, и они улучшают жизнь моей семьи, прихожу потом домой, а меня жена встречает на пороге и говорит: "Пришла моя Вумна Вутка", - рассказал шоумен.

Притула признался, как его ласково называет дома жена: смеялись все

Сергей Притула в шоу Кто сверху? (фото: zverhu.novy.tv)

Такое прозвище очень развеселило звездных участников Кто сверху? - Светлану Тарабарову, Ирму Витовскую, Александру Машлятину, Алексея Тритенка, Ивана Люленова и Романа Мищерякова.

Притула признался, как его ласково называет дома жена: смеялись все

Участники шоу Кто сверху? (фото: zverhu.novy.tv)

Добавим, что первый выпуск нового сезона шоу Кто сверху? можно будет смотреть уже 4 сентября.

Ранее Сергей Притула рассказал, как нужно бороться с украинцами, которые неправильно паркуются, хамят и выбрасывают мусор себе же под ноги.

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