Лепс ответил Тине Кароль на пожелание стать "пищей для червей". Но сначала выпил в эфире водки

Путинский шут Григорий Лепс после своего недавнего турне по Донбассу прокомментировал слова Тины Кароль о том, что он станет "пищей для червей".
Об этом "любитель рюмки водки" рассказал в эфире путинского пропагандиста Владимира Соловьева.
Лепс говорит, что после приезда на Донбасс услышал "много приятного" в свой адрес, в том числе и от Тины Кароль
"Тина Кароль там написала, что я буду кормить червей. Она - блестящая певица, замечательная артистка, красивая девушка. Ну, рано или поздно мы будем кормить червей", - сказал Лепс.
Интересно, что в прямом эфире Лепс не стесняясь налил себе в стакан водки и отпил ее.
Напомним, что Тина Кароль намекнула на то, что Григорий Лепс в свое время ее домогался.
"Нутро животного, все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет"... "Мы встретимся как следует! Ты будешь пищей для червей!" - отреагировала на приезд Лепса Тина Кароль.
Что именно произошло между ними, артистка не уточнила.
Григорий Лепс назван в списке TheyLoveWar, как артист, который "поддерживает войну РФ против Украины и пропагандирует путинский режим".
Напомним, что Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев и Лариса Долина спели гимн РФ на сцене в Донецке.
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