Лепс відповів Тіні Кароль на побажання стати "їжею для черв'яків". Але спершу випив в ефірі горілки

Лепс каже, що після приїзду на Донбас почув "багато приємного" на свою адресу, в тому числі і від Тіни Кароль

"Тіна Кароль там написала, що я буду годувати черв'яків. Вона - блискуча співачка, чудова артистка, красива дівчина. Ну, рано чи пізно ми будемо годувати черв'яків", - сказав Лепс.

Цікаво, що в прямому ефірі Лепс не соромлячись налив собі в склянку горілки і відпив її.

Нагадаємо, що Тіна Кароль натякнула на те, що Григорій Лепс свого часу її домагався.

"Нутро тварини, все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "ні"... "Ми зустрінемося як слід! Ти будеш їжею для черв'яків!" - відреагувала на приїзд Лепса Тіна Кароль.

Що саме сталося між ними, артистка не уточнила.

Григорій Лепс названий у списку TheyLoveWar, як артист, який "підтримує війну РФ проти України і пропагує путінський режим".