ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лепс приехал на Донбасс, рассекает на авто и поет песни (видео)

Новина українською →
Донбас, Среда 11 мая 2022 16:38
Лепс приехал на Донбасс, рассекает на авто и поет песни (видео) Фото: Григорий Лепс (starhit)
Автор: Светлана Мащенко

Григорий Лепс, который поддерживает путинский режим и войну в Украине, приехал на Донбасс, где вместе с боевиками рассекает на авто под свои же песни из магнитолы.

Видео сам же певец выложил в свой Telegram-канал.

Сперва в кадре появляется водитель, который говорит, что любит Лепса, особенно, когда он поет у него в машине.

"Мы приехали поддержать ребят, попеть. Надеюсь, мы сможем их немного отвлечь от напряженных будней", - говорит он.

По словам любителя "рюмки водки", он собрался проехаться по госпиталям, подарить раненым свои пластинки.

К слову, Григорий Лепс из-за санкций потерял 20 миллионов долларов.

Отметим, что Григорий Лепс в списке TheyLoveWar значится, как артист, "пропагандирующий путинский режим и поддерживающий войну в Украине".

Ранее мы писали, что Таисия Повалий выступила перед российскими генералами на концерте до 9 мая.

Также мы сообщали, что в оккупированный Донецк приехал известный российский актер и расселся в гостинице с сигаретой.

Читайте РБК-Украина в Google News
музыканты Григорий Лепс артист
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)