Одесситка Долина с Дюжевым и Лепсом затянули гимн РФ в Донецке (видео)

Лариса Долина, чье детство и юность прошли в Одессе приехала в Донецк. Там вместе с путинистами Дмитрием Дюжевым и Григорием Лепсом они выступили на концерте и сходили к памятникам.

Смотрите фото и видео в материале Styler.