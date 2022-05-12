Одесситка Долина с Дюжевым и Лепсом затянули гимн РФ в Донецке (видео)
Лариса Долина, чье детство и юность прошли в Одессе приехала в Донецк. Там вместе с путинистами Дмитрием Дюжевым и Григорием Лепсом они выступили на концерте и сходили к памятникам.
Смотрите фото и видео в материале Styler.
Сначала Долина и Дюжев лицемерно возложили красные гвоздики к памятнику "жертвам фашизма" в оккупированном Донецке.
Затем они в концертном зале спели гимн РФ после слов ведущих "Россия с нами". Приезд "звезд" был приурочен ко Дню республики, которую отмечают 11 мая в "ДНР".
Подконтрольные властям "ДНР" СМИ опубликовали фото с концерта:
Отметим, что Григорий Лепс и Лариса Долина - в списке TheyLoveWar. Они значатся, как артисты, "пропагандирующие путинский режим и поддерживающие войну в Украине".
Ранее мы писали, что Григорий Лепс приехал на Донбасс, рассекает на авто и поет песни.
Также сообщалось, что Таисия Повалий выступила перед российскими генералами на концерте до 9 мая.