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Одесситка Долина с Дюжевым и Лепсом затянули гимн РФ в Донецке (видео)

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Донецьк, Четверг 12 мая 2022 08:08
Одесситка Долина с Дюжевым и Лепсом затянули гимн РФ в Донецке (видео) Фото: Лариса Долина (KP)
Автор: Светлана Мащенко

Лариса Долина, чье детство и юность прошли в Одессе приехала в Донецк. Там вместе с путинистами Дмитрием Дюжевым и Григорием Лепсом они выступили на концерте и сходили к памятникам.

Смотрите фото и видео в материале Styler.

Сначала Долина и Дюжев лицемерно возложили красные гвоздики к памятнику "жертвам фашизма" в оккупированном Донецке.

Затем они в концертном зале спели гимн РФ после слов ведущих "Россия с нами". Приезд "звезд" был приурочен ко Дню республики, которую отмечают 11 мая в "ДНР".

Подконтрольные властям "ДНР" СМИ опубликовали фото с концерта:

Одесситка Долина с Дюжевым и Лепсом затянули гимн РФ в Донецке (видео)Одесситка Долина с Дюжевым и Лепсом затянули гимн РФ в Донецке (видео)

Отметим, что Григорий Лепс и Лариса Долина - в списке TheyLoveWar. Они значатся, как артисты, "пропагандирующие путинский режим и поддерживающие войну в Украине".

Ранее мы писали, что Григорий Лепс приехал на Донбасс, рассекает на авто и поет песни.

Также сообщалось, что Таисия Повалий выступила перед российскими генералами на концерте до 9 мая.

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