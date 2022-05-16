Лепс ответил Тине Кароль на пожелание стать "пищей для червей". Но сначала выпил в эфире водки

Путинский шут Григорий Лепс после своего недавнего турне по Донбассу прокомментировал слова Тины Кароль о том, что он станет "пищей для червей".

Об этом "любитель рюмки водки" рассказал в эфире путинского пропагандиста Владимира Соловьева.

Лепс говорит, что после приезда на Донбасс услышал "много приятного" в свой адрес, в том числе и от Тины Кароль

"Тина Кароль там написала, что я буду кормить червей. Она - блестящая певица, замечательная артистка, красивая девушка. Ну, рано или поздно мы будем кормить червей", - сказал Лепс.

Интересно, что в прямом эфире Лепс не стесняясь налил себе в стакан водки и отпил ее.

Напомним, что Тина Кароль намекнула на то, что Григорий Лепс в свое время ее домогался.

"Нутро животного, все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет"... "Мы встретимся как следует! Ты будешь пищей для червей!" - отреагировала на приезд Лепса Тина Кароль.

Что именно произошло между ними, артистка не уточнила.

Григорий Лепс назван в списке TheyLoveWar, как артист, который "поддерживает войну РФ против Украины и пропагандирует путинский режим".