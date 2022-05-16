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Лепс відповів Тіні Кароль на побажання стати "їжею для черв'яків". Але спершу випив в ефірі горілки

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Понеділок 16 травня 2022 14:50
Лепс відповів Тіні Кароль на побажання стати "їжею для черв'яків". Але спершу випив в ефірі горілки Колаж РБК-Україна: Лепс відповів Тіні Кароль
Автор: Світлана Мащенко

Путінський блазень Григорій Лепс після свого нещодавнєього турне Донбасом прокоментував слова Тіни Кароль про те, що він стане "їжею для черв'яків".

Про це "любитель рюмки водки" розповів в ефірі путінського пропагандиста Володимира Соловйова.

Лепс каже, що після приїзду на Донбас почув "багато приємного" на свою адресу, в тому числі і від Тіни Кароль

"Тіна Кароль там написала, що я буду годувати черв'яків. Вона - блискуча співачка, чудова артистка, красива дівчина. Ну, рано чи пізно ми будемо годувати черв'яків", - сказав Лепс.

Цікаво, що в прямому ефірі Лепс не соромлячись налив собі в склянку горілки і відпив її.

Нагадаємо, що Тіна Кароль натякнула на те, що Григорій Лепс свого часу її домагався.

"Нутро тварини, все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "ні"... "Ми зустрінемося як слід! Ти будеш їжею для черв'яків!" - відреагувала на приїзд Лепса Тіна Кароль.

Що саме сталося між ними, артистка не уточнила.

Григорій Лепс названий у списку TheyLoveWar, як артист, який "підтримує війну РФ проти України і пропагує путінський режим".

Нагадаємо, що Григорій Лепс, Дмитро Дюжев і Лариса Доліна заспівали гімн РФ на сцені в Донецьку.

Також ми писали, що Таїсія Повалій виступила перед російськими генералами з "Піснею про рушник".

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Тіна Кароль
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