Лепс відповів Тіні Кароль на побажання стати "їжею для черв'яків". Але спершу випив в ефірі горілки
Путінський блазень Григорій Лепс після свого нещодавнєього турне Донбасом прокоментував слова Тіни Кароль про те, що він стане "їжею для черв'яків".
Про це "любитель рюмки водки" розповів в ефірі путінського пропагандиста Володимира Соловйова.
Лепс каже, що після приїзду на Донбас почув "багато приємного" на свою адресу, в тому числі і від Тіни Кароль
"Тіна Кароль там написала, що я буду годувати черв'яків. Вона - блискуча співачка, чудова артистка, красива дівчина. Ну, рано чи пізно ми будемо годувати черв'яків", - сказав Лепс.
Цікаво, що в прямому ефірі Лепс не соромлячись налив собі в склянку горілки і відпив її.
Нагадаємо, що Тіна Кароль натякнула на те, що Григорій Лепс свого часу її домагався.
"Нутро тварини, все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "ні"... "Ми зустрінемося як слід! Ти будеш їжею для черв'яків!" - відреагувала на приїзд Лепса Тіна Кароль.
Що саме сталося між ними, артистка не уточнила.
Григорій Лепс названий у списку TheyLoveWar, як артист, який "підтримує війну РФ проти України і пропагує путінський режим".
Нагадаємо, що Григорій Лепс, Дмитро Дюжев і Лариса Доліна заспівали гімн РФ на сцені в Донецьку.
Також ми писали, що Таїсія Повалій виступила перед російськими генералами з "Піснею про рушник".