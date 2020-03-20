Лекарство от коронавируса: Супрун рассказала про создание вакцин

Уляна Супрун сообщила о разработках вакцин от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Вакцины от коронавируса разрабатывают нескольких типов, и уже стартовала первая фаза исследований

Коронавирус в Украине привел к смерти троих пациентов, а всего в стране зарегистрировали 26 случая заражения. Ученые во всем мире занимаются разработкой вакцины от COVID-19, и Уляна Супрун подробно рассказала про процесс создания лекарства, которое является одним из самых ожидаемых изобретений.

Бывший руководитель Минздрава Украины также объяснила, сколько еще ждать вакцину и вообще - возможно ли научить иммунитет бороться с коронавирусом.

"Сегодня наука в состоянии достаточно быстро создать вакцину. А вот ее проверка на безопасность и эффективность, доступная цена, возможность быстро масштабировать производство - это вещи, которые могут забрать много времени", - отметила медик в своем Facebook.

Дело в том, что ее недостаточно просто разработать, а необходимо клинически исследовать и зарегистрировать. На все это потребуется определенное время, подчеркнула Супрун.

"Политики и владельцы бизнесов заявляют, что вакцина будет через несколько месяцев. Ученые же и должностные лица говорят о годе или даже полтора, ведь вакцину надо исследовать в соответствии с определенной процедуры, при стандартных условиях предполагает три фазы клинических исследований. К тому времени пандемия может продолжаться или начаться очередная "волна" пандемии", - указала она.

На какой стадии находятся разработки вакцины от коронавируса

Многие вакцины сейчас на нулевой стадии - исследование на животных (имунная система работает у всех млекопитающих по одним и тем же принципам).

- исследование на животных (имунная система работает у всех млекопитающих по одним и тем же принципам). На этой неделе начался следующий этап - первая фаза исследований - уже на малой группе людей. Ученые проверяют безопасность и иммуногенность вакцины, формирует ли она иммунный ответ и какие могут быть частые побочные реакции.

исследований - уже на малой группе людей. Ученые проверяют безопасность и иммуногенность вакцины, формирует ли она иммунный ответ и какие могут быть частые побочные реакции. Во время второй фазы исследуют несколько сотен вакцинированных людей и определяют оптимальные схемы вакцинации. Также изучают безопасность вакцины.

исследуют несколько сотен вакцинированных людей и определяют оптимальные схемы вакцинации. Также изучают безопасность вакцины. Третья фаза клинических исследований вакцины предусматривает тот же анализ безопасности, но самое главное - эффективности, но на нескольких тысячах добровольцев.

Уже опубликованы протоколы нескольких клинических исследований, и на днях несколько исследовательских центров вакцинировали первых добровольцев, уточнила Супрун.

Вакцины от коронавируса разрабатывают различных типов

Разработкой вакцин занимаются параллельно разные компании и медицинские центры.

Сейчас уже есть более десятка "вакцин-кандидатов".

на основе убитого вируса

на основе рекомбинантных белков (субединичные)

на основе антител (пассивная иммунизация - по аналогии с коронавирусной инфекцией при вспышке в 2002-2003 годах)

на основе нуклеиновых кислот (ДНК и РНК).

Насколько вакцины будут эффективными в предотвращении заражения

"Неизвестно. К коронавирусам, которые вызывают у нас простуду, иммунитет держится недолго, и может не предотвращать повторные случаи инфицирования", - признала Супрун.

Так, исследования людей, переболевших MERS (ближневосточный респираторный синдром) показало, что после выздоровления не было иммунологической памяти о болезни. В то же время у переживших SARS до сих пор имеют антитела к вирусу.

До сих пор не опубликовано в рецензируемом научном журнале сообщение от 14 марта о том, что исследование макак-резусов, которых заразили SARS-CoV-2 и они переболели, показало, что якобы они повторно не заразились.

"Итак, есть определенная надежда, что к настоящему вирусу люди смогут сформировать иммунитет, переболев или будучи вакцинированными, но пока это гипотеза, и ее следует проверить", - говорится в публикации.

Супрун также отметила, что за последние 20 лет это уже третья вспышка, вызванная коронавирусами, которые "перетекли" к нам от животных.

Как сообщалось ранее, украинские ученые уточнили данные по коронавирусу и выяснили, что рекомендованные меры профилактики от инфицирования COVID-19 не являются достаточными, а вирус оказался еще опаснее.

При этом экстрасенсы также не обошли вниманием проблему коронавируса и дали прогноз, что вирус в Украине и в мире пойдет на спад летом 2020 года, а карантин в нашей стране закончится уже через три недели.