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Лекарство от коронавируса: медики рассказали о новостях

STYLERКоронавирус    20.03.2020 - 12:33
Лекарство от коронавируса: медики рассказали о новостях
Медики развенчали миф о лекарстве против коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Медики прокомментировали эффективность лекарства от коронавируса

Коронавирусом в Украине инфицирован 21 человек. Сейчас ученые работают над вакциной, которая сможет нейтрализовать COVID-19. Недавно в сети появилась информация, что с этой инфекцией эффективно борется препарат Арбидол. Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали применение этого лекарства от коронавируса.

Один из официальных представителей ВОЗ оценил применение в борьбе с инфекцией препарата Арбидол, который ранее называли лекарством против коронавируса.

"На данный момент нет доказательств того, что какое-либо из лекарств эффективно против Covid-19. Для этого вида коронавируса не существует специальных методов лечения", - добавил представитель ВОЗ.

По словам сотрудника ВОЗ, пока ни одно лекарство нельзя назвать эффективным в борьбе с коронавирусом, потому что до сих пор нет специфических методов лечения коронавирусной инфекции.

Напомним, что препарат Арбидол разработали еще в Советском союзе. В 2004 году Арбидол был запатентован производителем ("Мастерлек") как средство против атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV.

Как мы ранее писали, вспышка коронавируса в мире может закончиться сама при двух условиях. Это может случиться, если вирус эволюционирует или у людей выработается иммунитет.

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