Экстрасенс рассказал, когда Украина победит коронавирус: поможет генетика

Экстрасенс сделал предсказание относительно коронавируса в Украине (коллаж РБК-Украина)

Экстрасенс и астролог предсказали, чего ждать украинцам в борьбе с коронавирусом и когда мы победим COVID-19

Коронавирус в Украине и в мире пойдет на спад летом 2020 года, а карантин в нашей стране закончится через три недели. Об этом рассказали экстрасенсы.

Так, экстрасенс Дмитрий Дульский разложил карты таро в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

"Первая карта - луна. Не самая позитивная, немало стран боятся пандемии. Вторая карта - императрица. По сути, она достаточно позитивная, много государств правильно работают в направлении борьбы с вирусом. Третья - карта болезни: все равно для многих людей эта эпидемия закончится не лучшим образом. Карта говорит о том, что возможны жертвы", - рассказал экстрасенс.

Все это происходит не просто так. Астрологи уже давно предупреждали, что 2020 год будет нелегким, ведь в космосе происходит эпохальное соединение планет: Сатурн, Юпитер и Плутон целый год будут находиться в знаке Козерога.

"Эта ситуация делает то, что мы сейчас видим - ограничения, невозможность выйти за рамки, решить какие-то вопросы, продвигаться дальше. Это запреты, сжатие, ограничения", - говорит астролог Людмила Халанская, но добавляет, что уже через несколько месяцев можно ждать изменения ситуации.

По ее словам, вполне возможно, что летом на этом ретроградном движении или вакцину изобретут, или просто болезнь пойдет на спад.

"Если мы хотим уберечься, то сейчас наша задача - очень четко выполнять все предписания, правила, законы и регламенты", - отметила она.

Украина начала принимать меры еще до глобального распространения эпидемии. Возможно, именно благодаря этому карты Дмитрия Дульского не видят большой угрозы коронавирус для нашей страны.

"Общая раскладка в мире - там последняя карта болезни, но судя по раскладке на Украину - да, там есть какая-то паника, какие-то действия, возможно, даже не совсем правильные, но карт, которые отвечают за большие жертвы - такого ничего нет. На будущее для Украины это очень хороший опыт борьбы с эпидемиями, то будут какие-то изменения в системе здравоохранения, то ли какой-то план действий из этой ситуации мы заранее выработаем", - сказал он.

И хотя вирус не обойдет стороной Украину, мы справимся с ним быстрее других, говорят карты.

"Если каким-то странам Европы с проблемой вируса будет трудно справиться, то с нашей генетикой нам будет значительно легче. От трех недель до месяца ситуация изменится. Уже через три недели карантин или отменят или ослабят", - отмечает Дульский.

При этом и экстрасенсы, и астрологи отмечают: чтобы обезопасить себя и своих родных от смертельной угрозы вируса уже сейчас, стоит просто придерживаться правил гигиены и карантина.

Ранее известный одесский астролог Влад Росс назвал дату окончания коронавируса в Украине.