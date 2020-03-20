COVID-19 оказался еще опаснее: украинские ученые шокировали заявлением

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус может иметь летальные последствия даже для пациентов с сильным иммунитетом

Коронавирус в Украине диагностировали по состоянию на 20 марта у 26 пациентов - было зафиксировано одно выздоровление после заражения, а в 3 случаях болезнь привела к летальному исходу. Украинские ученые выяснили, что рекомендованные меры профилактики от инфицирования COVID-19 не являются достаточными, а вирус оказался еще опаснее.

Напомним, что медики советуют гражданам во время пребывания на улице сохранять дистанцию ​​между людьми минимум 2 метра. Но сегодня специалисты считают, что контакт ближе 1 метра до инфицированного в течение 15 минут дает практически 80% -90% вероятности заболеть COVID-19.

Коронавирус может сохраняться в воздухе в течение 3 часов, а на различных поверхностях - 72 часа, рассказала винницкая профессор-инфекционистка Лариса Мороз во время встречи с главой облгосадминистрации. Об этом передает Винниця.info.

"Причем, вирус дольше сохраняется на пластике и "нержавейке", чем на меди и других цветных металлах", - добавила профессор.

По ее словам, COVID-19 принадлежит к семейству вирусов, о которых уже известно 30-40 лет, однако он мутировал.

Как подчеркнул профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины Винницкого медуниверситета Юрий Мостовой, у людей с сильным иммунитетом коронавирус переносится в легкой форме и протекает как ОРВИ, но когда вирус попадает в организм и спускается ниже - он убивает человека.

Отметим, что ранее медики высказывали мнение, что пациенты вне зоны риска перенесут болезнь без осложнений и в форме, похожей на обычную простуду или грипп.

Мостовой рассказал, что вирус может опуститься на уровень гортани, трахеи, из-за чего возникает сухой кашель и симптомы бронхита. Самой большой проблемой ученый называет этап, когда вирус достигает нижних дыхательных путей и после ряда преобразований происходит разрушение вещества, которое поддерживает легкие "в воздушном" состоянии.

"Наступает дыхательная недостаточность. Следующий этап, который идет параллельно - "цитокиновая буря", когда выбрасывается большое количество активных веществ и происходит поражение дыхательной системы и сердечной системы. Таких пациентов много и смертность достаточно высока. Поэтому единственным адекватным лечением является правильно проведенная респираторная поддержка", - обратил внимание профессор.

Основные доказанные сейчас механизмы передачи коронавируса - это воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Эффективной профилактикой являются самоизоляция и ограничительные меры. Для людей пожилого возраста COVID-19 наиболее опасен.

"Лица пожилого возраста имеют рецепторы, к которым присоединяется вирус. Именно поэтому они склонны к заболеванию... Также они имеют ряд сопутствующих заболеваний, которые снижают их иммунитет и защитные силы. Поэтому в этот период им очень важно принимать то плановое лечение, которое им назначили медики. Это, в первую очередь, касается пациентов с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой", - объяснил Мостовой.

Как сообщалось, ранее китайские ученые пришли к выводу, что коронавирус более всего поражает определенную группу крови, при этом она не является самой распространенной в мире.

Напомним, что недавно мы писали о том, что украинский ученый Александр Гриневич рассказал, что коронавирус можно будет предупредить с помощью отечественного лекарства. По данным его исследования, было найдено эффективное лечение от опасного вируса.