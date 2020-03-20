Ліки від коронавіруса: Супрун розповіла про створення вакцин

Уляна Супрун повідомила про розробки вакцин від коронавіруса (колаж РБК-Україна)

Вакцини від коронавіруса розробляють кількох типів, і вже стартувала перша фаза досліджень

Коронавірус в Україні призвів до смерті трьох пацієнтів, а всього в країні зареєстрували 26 випадків зараження. Вчені в усьому світі займаються розробкою вакцини від COVID-19, і Уляна Супрун докладно розповіла про процес створення ліків, які є одними з найочікуваніших винаходів.

Колишня керівниця МОЗ України також пояснила, скільки ще чекати на вакцину і взагалі - чи можливо навчити імунітет боротися з коронавірусом.

"Сьогодні наука в стані досить швидко створити вакцину. А ось її перевірка на безпеку та ефективність, доступну ціну, можливість швидко масштабувати виробництво - це речі, які можуть забрати багато часу", - зазначила медик у своєму Facebook.

Справа в тому, що її недостатньо просто створити, а необхідно клінічно досліджувати і зареєструвати. На все це знадобиться певний час, наголосила Супрун.

"Політики і власники бізнесів заявляють, що вакцина буде через кілька місяців. Науковці ж та посадові особи кажуть про рік чи навіть півтора, адже вакцину треба досліджувати відповідно до визначеної процедури, що за стандартних умов передбачає три фази клінічних досліджень. До того часу пандемія може тривати або ж початися чергова "хвиля" пандемії", - зазначила вона.

На якій стадії знаходяться розробки вакцини від коронавіруса

Багато вакцини зараз на нульовій стадії - дослідження на тваринах (імунна система працює у всіх ссавців за одними і тими ж принципами).

- дослідження на тваринах (імунна система працює у всіх ссавців за одними і тими ж принципами). На цьому тижні почався наступний етап - перша фаза досліджень - вже на малій групі людей. Науковці перевіряють безпеку та імуногенність вакцини, чи формує вона імунну відповідь і які можуть бути часті побічні реакції.

досліджень - вже на малій групі людей. Науковці перевіряють безпеку та імуногенність вакцини, чи формує вона імунну відповідь і які можуть бути часті побічні реакції. Під час другої фази досліджують кілька сотень вакцинованих людей і визначають оптимальні схеми вакцинації. Також вивчають безпеку вакцини.

досліджують кілька сотень вакцинованих людей і визначають оптимальні схеми вакцинації. Також вивчають безпеку вакцини. Третя фаза клінічних досліджень вакцини передбачає той самий аналіз безпеки, але найголовніше - ефективності, але на декількох тисячах добровольців.

Вже опубліковані протоколи декількох клінічних досліджень, і днями кілька дослідницьких центрів вакцинували перших добровольців, уточнила Супрун.

Вакцини від коронавіруса розробляють різних типів

Розробкою вакцин паралельно займаються різні компанії та медичні центри.

Зараз вже є понад десять "вакцин-кандидатів".

на основі вбитого вірусу

на основі рекомбінантних білків (субодиничні)

на основі антитіл (пасивна імунізація - за аналогією з коронавирусною інфекцією при спалаху в 2002-2003 роках)

на основі нуклеїнових кислот (ДНК та РНК).

Наскільки вакцини будуть ефективними в запобіганні зараження

"Невідомо. До коронавірусів, що спричиняють в нас застуду, імунітет тримається недовго, і може не запобігати повторним випадками інфікування", - визнала Супрун.

Так, дослідження людей, що перехворіли на MERS (близькосхідний респіраторний синдром) показало, що після одужання не було імунологічної пам'яті про хворобу. У той же час ті, хто пережили SARS, досі мають антитіла до вірусу.

Досі не опубліковано в рецензованому науковому журналі повідомлення від 14 березня про те, що дослідження макак-резусів, яких заразили SARS-CoV-2 і вони перехворіли, показало, що нібито вони повторно не заразилися.

"Отже, є певна надія, що до теперішнього вірусу люди зможуть сформувати імунітет, перехворівши чи бувши вакцинованими, але поки це гіпотеза, і її слід перевірити", - йдеться у публікації.

Супрун також зазначила, що за останні 20 років це вже третій спалах, викликаний коронавірусами, які "перейшли" до нас від тварин.

Як повідомлялося раніше, українські вчені уточнили дані по коронавірус і з'ясували, що рекомендовані заходи профілактики інфікування COVID-19 не є достатніми, а вірус виявився ще небезпечнішим.

При цьому екстрасенси також не обійшли увагою проблему коронавіруса і дали прогноз, що вірус в Україні та в світі піде на спад влітку 2020 року, а карантин у нашій країні закінчиться вже чза три тижні.