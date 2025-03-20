Легкоатлетка Ірина Геращенко чесно зізналася, де планує народжувати первістка під час війни

Наприкінці 2024 року легкоатлетка оголосила новину, що скоро стане мамою. Радісна подія відбудеться вже в червні 2025 року.

На запитання Марічки Падалко, де Геращенко народжуватиме і житиме з новонародженою донькою перші місяці, спортсменка чесно відповіла, що в Україні.

"Усе це буде вдома, у Києві, в Україні, за підтримки своїх найрідніших. Без них я нічого б не зробила, напевно, в цьому житті. Тому тільки вдома", - зазначила Ірина Геращенко.

Також вона підкреслила, що нікуди виїжджати з України не збирається і, як багато українців, адаптувалася до нинішніх умов.

"Усі українці, які залишилися в Україні, трохи фаталісти. Ми вже приймаємо свою долю, ми розуміємо, що може бути що завгодно. Але при цьому кожен із нас вірить у краще", - зазначила спортсменка.

На відео цей момент можна подивитися з 21:11.

Хто така Ірина Геращенко

Геращенко 30 років. Вона - українська стрибунка у висоту, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 року та срібна призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року.

У 2019 році вийшла заміж за Сергія Спільняка, з яким до цього зустрічалася кілька років. Чоловік спортсменки також легкоатлет, стрибун у висоту.

31 грудня 2024 року пара оголосила, що чекає на дитину. Наразі майбутні батьки готуються до появи доньки та обирають їй ім'я.

"Не до кінця вибрали ім'я. У нас між Мирою і Діаною. Мира - коротке ім'я. Мира від "мир". Але, може, народиться ще Сашулька", - зазначила Геращенко.



Ірина Геращенко з чоловіком (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

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