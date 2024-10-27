Легко та без уколів: косметолог назвала 4 вправи, які "приберуть" зморшки на лобі

Зморшки на лобі - горизонтальні лінії, які з’являються тоді, коли ви часто піднімаєте брови. Позбутися їх можна за допомогою простих вправ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Експерт назвала комплекс вправ, які можна робити тричі на тиждень.
Робити вправи потрібно без крему на шкірі.
Для ще кращого результату можна зробити після вправ тейпування.
Загалом дієвими проти зморшок на лобі є такі вправи:
У молодому віці найчастіше з’являються мімічні зморшки на чолі та між брів. Фактор їх утворення зрозумілий з назви - особливості міміки. При цьому навіть ранні зморшки на лобі та в зоні міжбрів’я можуть формуватися і з інших причин.
Зокрема зморшки можуть виникати через такі причини:
Раніше ми повідомляли про вправу, яка допоможе позбутись "гусячих лапок" біля очей.
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