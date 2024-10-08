Дерматолог назвав частину обличчя, яка старіє швидше, ніж інша

Стрес та інші чинники призводять до швидкого старіння шкіри. Як виявилось, повіки починають старіти швидше, ніж інші частини обличчя. Зокрема, є певні фактори, які до цього призводять.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що спричиняє зморшки на повіках

Однією з головних характеристик шкіри повік є її тонкість. Порівняно зі шкірою на інших частинах обличчя повіки мають дуже тонкий епідерміс (шар, який діє як бар’єр для навколишнього середовища).

Дерматолог Девід Лі розповів, що у цій частині обличчя жиру майже немає. Тому така тонкість може призвести до крихкості та чутливості.

Лікар зазначив, що є три основні причини появи зморшок на повіках: надмірне навантаження на м’язи або маніпуляції зі шкірою, пошкодження колагену шкіри вільними радикалами та генетика.

Одне моргання не збільшує ризик появи зморшок на повіках, але надмірне примружування або скорочення м’язів навколо очей може безсумнівно створити тонкі зморшки, які призведуть до статичних.

Втрата колагену та еластину також може зробити повіки схильними до зневоднення, що може підкреслити лінії зморшок в цій області та зробити їх більш помітними.

До того ж куріння та надмірне пошкодження сонцем може призвести до провисання повік і зморшок через пошкодження основного колагену, який служить каркасом для створення здорового та пухкого вигляду шкіри.

Також провисання повік провокує опущення брів - коли дуги опускаються вниз, переміщуючи шкіру з підшкірною клітковиною брів в область верхньої повіки.

Що робити

Захист очей за допомогою сонцезахисних окулярів і використання крему з ретинолом може допомогти запобігти утворенню зморшок. Крім цього, переконайтеся, що повноцінно спите, уникайте куріння та споживайте продукти, багаті антиоксидантами.

Важливо також підтримувати зволоженість шкіри повік. Зволожуючі інгредієнти у кремові, такі як гіалуронова кислота, гліцерин, сквалан і кераміди допоможуть створити більш пухкий вигляд.