Легко и без уколов: косметолог назвала 4 упражнения, которые "уберут" морщины на лбу

Морщинки на лбу - горизонтальные линии, которые появляются тогда, когда вы часто поднимаете брови. Избавиться от них можно с помощью простых упражнений.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Эксперт назвала комплекс упражнений, которые можно делать три раза в неделю.
Делать упражнения нужно без крема на коже.
Для лучшего результата можно сделать после упражнений тейпирования.
В общем, действенными против морщин на лбу такие упражнения:
В молодом возрасте чаще всего появляются мимические морщины на лбу и между бровями. Фактор их образования понятен из названия - особенности мимики. При этом даже ранние морщины на лбу и в зоне межбровья могут формироваться и по другим причинам.
В частности морщины могут возникать по следующим причинам:
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