Легко и без уколов: косметолог назвала 4 упражнения, которые "уберут" морщины на лбу

Какие упражнения помогут убрать морщины на лбу

Эксперт назвала комплекс упражнений, которые можно делать три раза в неделю.

Делать упражнения нужно без крема на коже.

Для лучшего результата можно сделать после упражнений тейпирования.

В общем, действенными против морщин на лбу такие упражнения:

косточками пальцев проводим круговые движения по всей зоне лба. Работаем до красноты на коже

следующее упражнение - работаем со складкой, начинаем ее словно перетирать. Такими движениями проходим каждый участок лба

Далее щипковой техникой будто выталкиваем морщину постепенно по всем линиям

следующий прием - пальцами рук двигаемся из-под брови вибрационными глубокими движениями вплоть до зоны роста волос

Почему возникают морщины на лбу

В молодом возрасте чаще всего появляются мимические морщины на лбу и между бровями. Фактор их образования понятен из названия - особенности мимики. При этом даже ранние морщины на лбу и в зоне межбровья могут формироваться и по другим причинам.

В частности морщины могут возникать по следующим причинам: