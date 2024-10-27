Легко та без уколів: косметолог назвала 4 вправи, які "приберуть" зморшки на лобі
Зморшки на лобі - горизонтальні лінії, які з’являються тоді, коли ви часто піднімаєте брови. Позбутися їх можна за допомогою простих вправ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Які вправи допоможуть прибрати зморшки на лобі
Експерт назвала комплекс вправ, які можна робити тричі на тиждень.
Робити вправи потрібно без крему на шкірі.
Для ще кращого результату можна зробити після вправ тейпування.
Загалом дієвими проти зморшок на лобі є такі вправи:
- кісточками пальців проводимо кругові рухи по всій зоні лоба. Працюємо до почервоніння на шкірі
- наступна вправа - працюємо зі складкою, починаємо її ніби перетирати. Такими рухами проходимо кожну ділянку лоба
- Далі щипковою технікою ніби виштовхуємо зморшку поступово по всіх лінії
- наступний прийом - пальцями рук рухаємось із під брови вібраційними глибокими рухами аж до зони росту волосся
Чому виникають зморшки на лобі
У молодому віці найчастіше з’являються мімічні зморшки на чолі та між брів. Фактор їх утворення зрозумілий з назви - особливості міміки. При цьому навіть ранні зморшки на лобі та в зоні міжбрів’я можуть формуватися і з інших причин.
Зокрема зморшки можуть виникати через такі причини:
- постійні стреси та відсутність психологічної рівноваги
- неправильний догляд за шкірою
- вікові зміни
- гормональні проблеми та деякі захворювання внутрішніх органів
- неякісний сон (зокрема звичка спати на животі)
- різке схуднення або часті зміни у вазі
- незбалансований раціон і порушення режиму харчування
Раніше ми повідомляли про вправу, яка допоможе позбутись "гусячих лапок" біля очей.
Читайте також про частину обличчя, яка старіє швидше, ніж інша.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.