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Легко и без уколов: косметолог назвала 4 упражнения, которые "уберут" морщины на лбу

Воскресенье 27 октября 2024 18:58
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Легко и без уколов: косметолог назвала 4 упражнения, которые "уберут" морщины на лбу Какие упражнения помогут избавиться от морщин на лбу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Позднякова

Морщинки на лбу - горизонтальные линии, которые появляются тогда, когда вы часто поднимаете брови. Избавиться от них можно с помощью простых упражнений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Какие упражнения помогут убрать морщины на лбу

Эксперт назвала комплекс упражнений, которые можно делать три раза в неделю.

Делать упражнения нужно без крема на коже.

Для лучшего результата можно сделать после упражнений тейпирования.

В общем, действенными против морщин на лбу такие упражнения:

  • косточками пальцев проводим круговые движения по всей зоне лба. Работаем до красноты на коже
  • следующее упражнение - работаем со складкой, начинаем ее словно перетирать. Такими движениями проходим каждый участок лба
  • Далее щипковой техникой будто выталкиваем морщину постепенно по всем линиям
  • следующий прием - пальцами рук двигаемся из-под брови вибрационными глубокими движениями вплоть до зоны роста волос

Почему возникают морщины на лбу

В молодом возрасте чаще всего появляются мимические морщины на лбу и между бровями. Фактор их образования понятен из названия - особенности мимики. При этом даже ранние морщины на лбу и в зоне межбровья могут формироваться и по другим причинам.

В частности морщины могут возникать по следующим причинам:

  • постоянные стрессы и отсутствие психологического равновесия
  • неправильный уход за кожей
  • возрастные изменения
  • гормональные проблемы и некоторые заболевания внутренних органов
  • некачественный сон (в том числе привычка спать на животе)
  • резкое похудение или частые изменения в весе
  • несбалансированный рацион и нарушение режима питания

Ранее мы сообщали об упражнении, которое поможет избавиться от "гусиных лапок" возле глаз.

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