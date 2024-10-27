Легко и без уколов: косметолог назвала 4 упражнения, которые "уберут" морщины на лбу
Морщинки на лбу - горизонтальные линии, которые появляются тогда, когда вы часто поднимаете брови. Избавиться от них можно с помощью простых упражнений.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Какие упражнения помогут убрать морщины на лбу
Эксперт назвала комплекс упражнений, которые можно делать три раза в неделю.
Делать упражнения нужно без крема на коже.
Для лучшего результата можно сделать после упражнений тейпирования.
В общем, действенными против морщин на лбу такие упражнения:
- косточками пальцев проводим круговые движения по всей зоне лба. Работаем до красноты на коже
- следующее упражнение - работаем со складкой, начинаем ее словно перетирать. Такими движениями проходим каждый участок лба
- Далее щипковой техникой будто выталкиваем морщину постепенно по всем линиям
- следующий прием - пальцами рук двигаемся из-под брови вибрационными глубокими движениями вплоть до зоны роста волос
Почему возникают морщины на лбу
В молодом возрасте чаще всего появляются мимические морщины на лбу и между бровями. Фактор их образования понятен из названия - особенности мимики. При этом даже ранние морщины на лбу и в зоне межбровья могут формироваться и по другим причинам.
В частности морщины могут возникать по следующим причинам:
- постоянные стрессы и отсутствие психологического равновесия
- неправильный уход за кожей
- возрастные изменения
- гормональные проблемы и некоторые заболевания внутренних органов
- некачественный сон (в том числе привычка спать на животе)
- резкое похудение или частые изменения в весе
- несбалансированный рацион и нарушение режима питания
Ранее мы сообщали об упражнении, которое поможет избавиться от "гусиных лапок" возле глаз.
Читайте также о части лица, которая стареет быстрее, чем другая.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.