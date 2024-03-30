UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Мілевський та Селезньов пограли з військовими у футбол (фото: facebook.com/79AMBUA)
Автор: Поліна Іваненко

Легенди українського футболу, гравці збірної Євген Селезньов та Артем Мілевський відправилися на Донбас. Там вони зустрілися з військовими, які боронять країну від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook.

"Легендарні гравці збірної України з футболу Євген Селезньов та Артем Мілевський приїхали на Донбас, щоб підтримати Таврійських десантників. Колишні форварди "Динамо" і "Шахтаря" привезли дрони та інші цінні подарунки, а також подякували воїнам, які щодня протистоять російській навалі", - йдеться у дописі.

Селезньов розповів, що постійно дивиться відео з бойовою роботою бійців, які нищать ворожу техніку та окупантів.

Мілевський та Селезньов з'їздили до військових (фото: facebook.com/79AMBUA)

"Це дійсно вражає! Десантники 79-ки - справжні тигри, які добре знають, як потрібно захищати державу", - сказав легендарний футболіст.

Футболісти поїхали до військових (фото: facebook.com/79AMBUA)

Мілевський та Селезньов приїхали саме тоді, коли інструктори бригади проводили тренування. Тому легенди спорту змогли отримати навички влучної стрільби. А потім вони зіграли з військовими у футбол.

Мілевський та Селезньов на Донбасі (фото: facebook.com/79AMBUA)

"А футбол ми любимо! У підсумку - бойова нічия", - зазначили представники Таврійської бригади.

Кадри з поїздки футболістів на Донбас (фото: facebook.com/79AMBUA)

Раніше ми вже розповідали, що мер Білої Церкви планує вступити до лав ЗСУ.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Жорін з 3-ої ОШБр відповів на "істерію" навколо мобілізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонбасФутболСелезневМилевскийВійна в УкраїніФутболісти