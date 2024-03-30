Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Легенди українського футболу, гравці збірної Євген Селезньов та Артем Мілевський відправилися на Донбас. Там вони зустрілися з військовими, які боронять країну від окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook.
"Легендарні гравці збірної України з футболу Євген Селезньов та Артем Мілевський приїхали на Донбас, щоб підтримати Таврійських десантників. Колишні форварди "Динамо" і "Шахтаря" привезли дрони та інші цінні подарунки, а також подякували воїнам, які щодня протистоять російській навалі", - йдеться у дописі.
Селезньов розповів, що постійно дивиться відео з бойовою роботою бійців, які нищать ворожу техніку та окупантів.
Мілевський та Селезньов з'їздили до військових (фото: facebook.com/79AMBUA)
"Це дійсно вражає! Десантники 79-ки - справжні тигри, які добре знають, як потрібно захищати державу", - сказав легендарний футболіст.
Футболісти поїхали до військових (фото: facebook.com/79AMBUA)
Мілевський та Селезньов приїхали саме тоді, коли інструктори бригади проводили тренування. Тому легенди спорту змогли отримати навички влучної стрільби. А потім вони зіграли з військовими у футбол.
Мілевський та Селезньов на Донбасі (фото: facebook.com/79AMBUA)
"А футбол ми любимо! У підсумку - бойова нічия", - зазначили представники Таврійської бригади.
Кадри з поїздки футболістів на Донбас (фото: facebook.com/79AMBUA)
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