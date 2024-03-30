Легенды футбола Селезнев и Милевский отправились на Донбасс (фото)

Легенды украинского футбола, игроки сборной Евгений Селезнев и Артем Милевский отправились на Донбасс. Там они встретились с военными, защищающими страну от оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который появился на странице 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Facebook.
"Легендарные игроки сборной Украины по футболу Евгений Селезнев и Артем Милевский приехали на Донбасс, чтобы поддержать Таврических десантников. Бывшие форварды "Динамо" и "Шахтера" привезли дроны и другие ценные подарки, а также поблагодарили воинов, которые ежедневно противостоят российскому навалу", - говорится в посте.
Селезнев рассказал, что постоянно смотрит видео с боевой работой бойцов, уничтожающих вражескую технику и окупантов.
Милевский и Селезнев съездили в военные (фото: facebook.com/79AMBUA)
"Это действительно впечатляет! Десантники 79-ки - настоящие тигры, которые хорошо знают, как нужно защищать государство", - сказал легендарный футболист.
Футболисты отправились к военным (фото: facebook.com/79AMBUA)
Милевский и Селезнев приехали именно тогда, когда инструкторы бригады проводили тренировку. Поэтому легенды спорта смогли получить навыки меткой стрельбы. А затем они сыграли с военными в футбол.
Милевский и Селезнев на Донбассе (фото: facebook.com/79AMBUA)
"А футбол мы любим! В итоге - боевая ничья", - отметили представители Таврической бригады.
Кадры поездки футболистов на Донбасс (фото: facebook.com/79AMBUA)
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