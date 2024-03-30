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Легенды футбола Селезнев и Милевский отправились на Донбасс (фото)

Милевский и Селезнев поиграли с военными в футбол (facebook.com/79AMBUA)
Автор: Полина Иваненко

Легенды украинского футбола, игроки сборной Евгений Селезнев и Артем Милевский отправились на Донбасс. Там они встретились с военными, защищающими страну от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который появился на странице 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Facebook.

"Легендарные игроки сборной Украины по футболу Евгений Селезнев и Артем Милевский приехали на Донбасс, чтобы поддержать Таврических десантников. Бывшие форварды "Динамо" и "Шахтера" привезли дроны и другие ценные подарки, а также поблагодарили воинов, которые ежедневно противостоят российскому навалу", - говорится в посте.

Селезнев рассказал, что постоянно смотрит видео с боевой работой бойцов, уничтожающих вражескую технику и окупантов.

Милевский и Селезнев съездили в военные (фото: facebook.com/79AMBUA)

"Это действительно впечатляет! Десантники 79-ки - настоящие тигры, которые хорошо знают, как нужно защищать государство", - сказал легендарный футболист.

Футболисты отправились к военным (фото: facebook.com/79AMBUA)

Милевский и Селезнев приехали именно тогда, когда инструкторы бригады проводили тренировку. Поэтому легенды спорта смогли получить навыки меткой стрельбы. А затем они сыграли с военными в футбол.

Милевский и Селезнев на Донбассе (фото: facebook.com/79AMBUA)

"А футбол мы любим! В итоге - боевая ничья", - отметили представители Таврической бригады.

Кадры поездки футболистов на Донбасс (фото: facebook.com/79AMBUA)

Ранее мы уже рассказывали, что мэр Белой Церкви планирует вступить в ряды ВСУ.

Кроме этого, недавно стало известно, что Жорин из 3-й ОШБр ответил на "истерию" вокруг мобилизации.

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Вооруженные силы УкраиныДонбассФутболСелезневМилевскийВойна в УкраинеФутболисты