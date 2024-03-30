ua en ru
Сб, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мер Білої Церкви планує вступити до лав ЗСУ

Субота 30 березня 2024 14:12
UA EN RU
Мер Білої Церкви планує вступити до лав ЗСУ Фото: Геннадій Дикий, міський голова Білої Церкви (facebook.com/dykyi.ga)
Автор: Сергій Пишкін

Міський голова Геннадій Дикий прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Дикого.

"Я маю військове звання офіцера, а також військову спеціальність. Я офіцер протиповітряної оборони. Прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. І з мільйонами наших співгромадян - стати на захист держави", - заявив Дикий.

Зокрема він додав, що Біла Церква розвивається у правильному напрямку, має міцні позиції, а інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога.

Законопроєкт про мобілізацію

25 грудня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Після чого, 30 січня в Раду внесли оновлений законопроєкт, який уже пройшов перше читання.

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроєкт. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосувалась аспірантів та доглядачів за людьми з інвалідністю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біла Церква Війна в Україні
NEWS
Ротація на Банковій. Зеленський влаштував перестановки в РНБО та ОП: хто втратив крісла
Ротація на Банковій. Зеленський влаштував перестановки в РНБО та ОП: хто втратив крісла
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії