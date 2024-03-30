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Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Субота 30 березня 2024 19:28
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Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото) Мілевський та Селезньов пограли з військовими у футбол (фото: facebook.com/79AMBUA)
Автор: Поліна Іваненко

Легенди українського футболу, гравці збірної Євген Селезньов та Артем Мілевський відправилися на Донбас. Там вони зустрілися з військовими, які боронять країну від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у Facebook.

"Легендарні гравці збірної України з футболу Євген Селезньов та Артем Мілевський приїхали на Донбас, щоб підтримати Таврійських десантників. Колишні форварди "Динамо" і "Шахтаря" привезли дрони та інші цінні подарунки, а також подякували воїнам, які щодня протистоять російській навалі", - йдеться у дописі.

Селезньов розповів, що постійно дивиться відео з бойовою роботою бійців, які нищать ворожу техніку та окупантів.

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Мілевський та Селезньов з'їздили до військових (фото: facebook.com/79AMBUA)

"Це дійсно вражає! Десантники 79-ки - справжні тигри, які добре знають, як потрібно захищати державу", - сказав легендарний футболіст.

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Футболісти поїхали до військових (фото: facebook.com/79AMBUA)

Мілевський та Селезньов приїхали саме тоді, коли інструктори бригади проводили тренування. Тому легенди спорту змогли отримати навички влучної стрільби. А потім вони зіграли з військовими у футбол.

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Мілевський та Селезньов на Донбасі (фото: facebook.com/79AMBUA)

"А футбол ми любимо! У підсумку - бойова нічия", - зазначили представники Таврійської бригади.

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Легенди футболу Селезньов та Мілевський відправилися на Донбас (фото)

Кадри з поїздки футболістів на Донбас (фото: facebook.com/79AMBUA)

Раніше ми вже розповідали, що мер Білої Церкви планує вступити до лав ЗСУ.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Жорін з 3-ої ОШБр відповів на "істерію" навколо мобілізації.

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Збройні сили України Донбас Футбол Селезнев Милевский Війна в Україні Футболісти
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