Легендарный актер Ален Делон попал в реанимацию: что произошло

Ален Делон, которого недавно наградили почетной "Золотой пальмовой ветвью" в Каннах, попал в больницу. 83-летнюю звезду кино доставили в одну из клиник во Франции. Об этом сообщают европейские СМИ.

Так, по информации телеканала BFM TV, Ален Делон был доставлен в медучреждение неподалеку от французского города Нейи-сюр-Сен с подозрением на инсульт. Как заявил представитель голливудского актера, Делон обратился в больницу для обследования, связанного с участившимися приступами мигрени.

"Все хорошо. Сейчас он проходит обследование", – цитирует источник французский телеканал.

Отмечается, что актер уже долгое время страдает от головных болей и головокружений, вызванных аритмией.

Ален Делон госпитализирован – все подробности (фото: instagram.com/festivaldecannes)

Несмотря на почтенный возраст Ален Делон появляется на светских мероприятиях. Так, в середине мая он стал одним из приглашенных гостей 72-го Каннского кинофестиваля. Культовый актер получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" за большой вклад в развитие киноиндустрии.

Как известно, Ален Делон сотрудничал с выдающимися режиссерами XX века и сыграл в более 80 фильмах. Самые известные из них – это "Рокко и его братья", "Черный тюльпан", "Зорро", "На ярком солнце", "Леопард", "Затмение". Помимо актерской карьеры, Ален Делон себя реализовал как продюсер, сценарист и режиссер.

Напомним, что ранее в Харькове неизвестные избили журналиста.

Также сообщалось, что умер голливудский актер, звезда фильма "Крестный отец".

До этого мы писали, что известный кинорежиссер госпитализирован в тяжелом состоянии.