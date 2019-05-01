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Известный кинорежиссер госпитализирован в тяжелом состоянии: все подробности

STYLERЖизнь    01.05.2019 - 10:41
Известный кинорежиссер госпитализирован в тяжелом состоянии: все подробности
Фото: (pixabay.com)

Павел Чухрай экстренно доставлен в больницу

Павел Чухрай - известный 72-летний режиссер был экстренно госпитализирован в Москве. О данном инциденте накануне проинформировал телеграм-канал Mash.

Автор фильмов "Водитель для Веры", "Вор", "Русская игра" обратился к врачам в конце прошлой недели в Чехии, где снимал свой новый фильм. По возвращению в Россию режиссер был вынужден снова обратиться к медикам. Позже Чухрай был госпитализирован и доставлен в кардиореанимацию.Известный кинорежиссер госпитализирован в тяжелом состоянии: все подробности

Скриншот: (Telegram/breakingmash)

Напомним, что Павел Чухрай получил несколько десятков премий на кинофестивалях за заслуги перед кинематографом. Кроме того, он был номинантом американских наград "Оскар" и "Золотой глобус", а также испанской кинопремии "Гойя".

Режиссерскую деятельность Павел Чухрай начал с мелодрамы "Ты иногда вспоминай", за которой последовали приключенческий боевик "Кто заплатит за удачу?" и фильм о пограничниках "Люди в океане". Первым большим успехом стала молодежная социальная драма "Клетка для канареек".

Известный кинорежиссер госпитализирован в тяжелом состоянии: все подробностиКадр из фильма "Клетка для канареек"

Это была первая работа в фильмографии Павла Чухрая, получившая Гран-при на международном кинофестивале в Чехословакии и продемонстрированная на "Неделе кино" в Каннах. 

К слову, в Москве, на 84-м году жизни скончался Сергей Юрский, который в конце декабря был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мы писали, что умер знаменитый актер Люк Перри. Во время болезни рядом с ним находились его близкие и друзья, которым сообщили о том, что ущерб от инсульта может оказаться намного сильнее, чем предполагалось сначала.

А также, что названа неожиданная причина смерти гениального актера Ивана Бортника.

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