Легендарний актор Ален Делон потрапив у реанімацію: що сталося

Ален Делон, якого нещодавно нагородили почесною "Золотою пальмовою гілкою" в Каннах, потрапив у лікарню. 83-річну зірку кіно доставили в одну з клінік у Франції. Про це повідомляють європейські ЗМІ.

Так, за інформацією телеканалу BFM TV, Ален Делон був доставлений в медустанову неподалік від французького міста Нейї-сюр-Сен з підозрою на інсульт. Як заявив представник голлівудського актора, Делон звернувся в лікарню для обстеження, пов'язаного з частими нападами мігрені.

"Все добре. Зараз він проходить обстеження", – цитує джерело французький телеканал.

Наголошується, що актор вже довгий час страждає від головних болів і запаморочень, спричинених аритмією.

Ален Делон госпіталізовано – всі подробиці (фото: instagram.com/festivaldecannes)

Незважаючи на поважний вік Ален Делон з'являється на світських заходах. Так, в середині травня він став одним із запрошених гостей 72-го Каннського кінофестивалю. Культовий актор отримав почесну "Золоту пальмову гілку" за великий внесок у розвиток кіноіндустрії.

Як відомо, Ален Делон співпрацював з видатними режисерами XX століття і зіграв у понад 80 фільмах. Найвідоміші з них – це "Рокко і його брати", "Чорний тюльпан", "Зорро", "На яскравому сонці", "Леопард", "Затемнення". Крім акторської кар'єри, Ален Делон реалізував себе як продюсер, сценарист і режисер.

Нагадаємо, що раніше у Харкові невідомі побили журналіста.

Також повідомлялося, що помер голлівудський актор, зірка фільму "Хрещений батько".

До цього ми писали, що відомий кінорежисер госпіталізований у важкому стані.