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Умер голливудский актер, звезда фильма "Крестный отец"

STYLERПерсоны    30.05.2019 - 11:10
Умер голливудский актер, звезда фильма "Крестный отец"
Умер Кармине Кариди (иллюстративное фото / Getty Images)

Кармине Кариди скончался, не выходя из комы

Умер Кармине Кариди - американский актер, прославившийся благодаря роли в легендарном фильме "Крестный отец". О смерти 85-летнего актера сообщило издание TMZ.

Умер голливудский актер, звезда фильма &quot;Крестный отец&quot;

Кармине Кариди (фото: cinemorgue.fandom.com)

Известно, что сердце Кариди остановилось в одной из больниц Лос-Анджелеса. По данным таблоида, актер был госпитализирован еще месяц назад после травмы спины. Но позже медики поставили ему еще и другой диагноз - пневмония. Недуг очень стремительно развился у звезды уже в последнее время. Последние дни своей жизни Кариди пребывал в коме.

Умер голливудский актер, звезда фильма &quot;Крестный отец&quot;

Кармине Кариди (фото: cinemorgue.fandom.com)

Напомним, что в "Крестном отце 2" Кариди сыграл роль нью-йоркского бандита Кармине Росато, а в "Крестном отце 3" он предстал в образе мафиози из Чикаго Альберта Вольпе. Также Кармине Кариди известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Полиция Нью-Йорка", "Миллионы Брюстера", "Багси", "Человек из Голливуда", "Прорва", "Умерь свой энтузиазм", "Джамп стрит, 21" и других. 

Последний раз Кариди появлялся на экранах в качестве актера сериала "У Эбби". Всего на счету звезды участие почти в 100 картинах.

Умер голливудский актер, звезда фильма &quot;Крестный отец&quot;

Кармине Кариди (фото: cinemorgue.fandom.com)

Ранее мы писали о том, что популярный певец разбился в авиакатастрофе, когда летел на день рождения своей любимой.

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